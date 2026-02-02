  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır" Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor! Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!" Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı BBP Genel Başkanı Destici: Kadın hastaneleri ve üniversiteleri kurulsun, ev hanımlarına maaş bağlansın! ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu Terörsüz Türkiye eleştirildi, PKK’lılara yer verildi, Türk Bayrağı gizlendi! CHP’nin rezilliğine AK Parti’den sert tepki
Gündem Uşak'ta korkutan kaza! Ulubey yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Gündem

Uşak'ta korkutan kaza! Ulubey yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uşak'ta korkutan kaza! Ulubey yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpışarak savruldu.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki 45 LM 065 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki 64 ABL 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü
Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Gündem

Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!
İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!

Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!
Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!

Yaşam

Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23