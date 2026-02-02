  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır" Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor! Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!" Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı BBP Genel Başkanı Destici: Kadın hastaneleri ve üniversiteleri kurulsun, ev hanımlarına maaş bağlansın! ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu Terörsüz Türkiye eleştirildi, PKK’lılara yer verildi, Türk Bayrağı gizlendi! CHP’nin rezilliğine AK Parti’den sert tepki
Spor Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi
Spor

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala adı Juventus ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında resmi açıklama geldi.

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala adı Juventus ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında resmi açıklama geldi.

Kış transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Juventus ile anılması futbol gündemini hareketlendirdi.

Konuya ilişkin İtalyan devinin sportif direktörü Chiellini, resmi bir açıklama yaparak spekülasyonlara açıklık getirildi.

 

'Sadece fikirden ibaretti'

"Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek."

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Spor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı

Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı
Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı

Spor

Lang ve Asprilla'nın ilk maç heyecanı

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti
Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Spor

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23