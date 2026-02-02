  • İSTANBUL
Gündem Yakalama kararı sonrası Enes Batur sessizliğini bozdu: "25 gündür yurt dışındayım"
Gündem

Yakalama kararı sonrası Enes Batur sessizliğini bozdu: "25 gündür yurt dışındayım"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yakalama kararı sonrası Enes Batur sessizliğini bozdu: "25 gündür yurt dışındayım"

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı. Batur, soruşturmayla ilgisi olmadığını ve içerik çekimleri için uzun süredir yurt dışında bulunduğunu belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi isimlerin gözaltına alınmasının ardından, adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları tespit edilen 9 ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu isimlerin başında gelen Enes Batur Sungurtekin, kamuoyunda oluşan spekülasyonlara yanıt verdi.

"VİDEO ÇEKİMLERİ İÇİN BURADAYIM"

Enes Batur, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında yürütülen soruşturmanın içeriğine dair henüz net bir bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Yurt dışına kaçtığı iddialarını reddeden ünlü YouTuber, "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan video çekimleri için 25 gündür yurt dışındayım" dedi.

"ÜLKEME DÖNÜP İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIM"

Sürecin sonunda planladığı şekilde Türkiye’ye döneceğini vurgulayan Batur, hukuki makamlarla her türlü iş birliğini göstermeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamasında kamuoyuna sağduyu çağrısı yapan Batur, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum. Soruşturmanın gizliliği gereği daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin de Türkiye'ye giriş yapar yapmaz ifadelerinin alınması bekleniyor.

 

