0553 313 94 23

AKO Akü, EFB akülerini tüketiciye sundu

AKO Akü, yerli ve ithal tüm Stop&Start özellikli araçlarda kullanıma uygun EFB akülerinin seri üretimine başladı

14 Mart 2019 Perşembe 12:15
AKO Akü, EFB akülerini tüketiciye sundu

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, karbon salınımını azaltan Start & Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun yoğunlaştırılmış enerjiye sahip, daha yüksek performanslı ve daha uzun ömürlü EFB Akülerini (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) tüketiciye sundu.

AKO Grup'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan Türkiye'nin tek üreticisi AKO Akü, yerli ve ithal tüm Stop&Start özellikli araçlarda kullanıma uygun EFB akülerinin seri üretimine başladı.

AKO Akü tarafından üretilen yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB teknolojili aküler, aynı kapasitedeki konvansiyonel bir aküye göre 10 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, AKO Akü'nün Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisinin Türkiye'deki tek, dünyadaki sayılı uygulayıcılarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Matrix Press teknolojisi sayesinde EFB özellikli akülerimiz, yüksek sıcaklık koşullarında (+75oC) güvenli ve uzun süre performans sağlar; aşırı soğuklarda (-40oC) marş basma performansında yüzde 20 daha verimlidir. Geleneksel standart aküler, yakıt tasarrufu ve çevre duyarlılığı açısından hızla yaygınlaşan Stop&Start özellikli araçlar için uygun değil. Bu araçlarda, AGM ve EFB teknolojili iki tip akü kullanılabilmektedir. TURBO EFB serisi ise AGM ye alternatif geliştirilmiş bir ürün olurken, fiyatı da uygun bir üründür."

EFB akülerin, elektrikli araçlara geçiş dönemi öncesi en iyi akü teknolojisi olarak kabul gördüğünü bildiren Büyükkalender, önümüzdeki dönemde standart starter akülerin büyük oranda EFB teknolojili akülere dönüşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Büyükkalender, "AKO Akü üretim tesisimizin Matrix Press teknolojisiyle rekabetten ayrışan altyapısı, kuruluş aşamasında EFB teknolojisine uyumlu olarak tasarlanmıştı ve şimdi bu yeni nesil aküleri tüketiciye sunuyoruz. Akülerimizin, çevrim sayısı ve tekrar marş basma sayısında rekabete oranla çok üstün performans sergilediğini testlerle belirledik. Yeni nesil EFB teknolojisine uygun akülerimizle, ülkemizde yeni model araçlarla birlikte günden güne büyüyen ihtiyacı en kaliteli ürünle karşılıyoruz. EFB Akülerimizin, ihracat pazarlarımızda, başta Fransa olmak üzere gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde tedariğine de başladık." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:15
  1. AKO Akü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
    1. 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni,..
    2. Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz gençliğin..
    3. E. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü..
    4. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı..
    5. Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
    7. “Burası Tekirdağ Burada İş Var”..
    8. Gençleşmenin yeni sırrı iple yüz germe
    9. Eski DBP ilçe başkanına 14 yıl hapis..
    10. Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı..
    11. TCG Gelibolu Fransız akaryakıt..
    12. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes..
    13. Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    14. Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri..
    15. Kano: Gloria 2019 Cup
    16. Murat Erkan kimdir nereli ve kaç..
    17. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    18. Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren..
    19. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    20. Anka’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!