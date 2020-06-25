AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) inşaatını yıl sonuna kadar bitireceklerini, AKM'nin sadece bir bina olmadığını, dünyanın sayılı kültür merkezlerindeki gibi içerisinde konsept birimin oluşturulduğunu ve yüksek teknolojideki sahnesi olan bir merkez olacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Beyoğlu Kültür Yolu ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk ayağı Galataport, son ayağı ise Atatürk Kültür Merkezi olan Beyoğlu Kültür Yolu projesinin tamamlandığında Türkiye'nin ve İstanbul'un yeni cazibe noktalarından biri olacağını belirten Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolunun sadece cruise gemileriyle gelen turistlere değil, İstanbul'a gelen diğer turistlere ve yerli halka hitap ettiğini, cazibe noktasını Beyoğlu üzerinden Taksim'e bağladıklarını söyledi.

Galataportun dünyanın sayılı projelerinden biri olduğuna işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cazibe merkezinin çekeceği kitleyi, Beyoğlu üzerinden Taksim'e kadar bağlamak istedik ve paydayı çoğaltmak istedik. Galata Kulesi'nin ihalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül'de Galata Kulesi'ni hizmete açacağız. Galata Kulesi İstanbul'un ilk meydanlarından birisidir. Burası Ceneviz yangın kulesidir. Meydanı tekrar oluşturmaya çalışıyoruz. Tarihi binalardan oluşan ortada aykırı bir bina var. O binayı da kamulaştırarak, yıkacağız ve bir meydan haline getireceğiz. Bakanlığımıza bağlı kültür sanat kurumları için aktiviteler yapacaklar. Galata Kulesi'ni olması gereken konumuna getireceğiz."

Bakan Ersoy, Galata Kulesi'nin içinde yer alan kafeterya gibi işletmelerin de kapatılacağını belirtti.

Galata Kulesi'ni müze haline getireceklerini aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "Kulenin terasına asansörle çıkacaksınız. İnerken merdiven kullanacaksınız ve kulenin tüm katlarını gezeceksiniz. İstanbul'un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak, müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, cafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul'un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir." diye konuştu.

Ersoy, Kültür Yolu kapsamındaki Beyoğlu'nda Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ni geçen ay hizmete açtıklarını, içinde tiyatro ve cep sinema olduğunu, Devlet Tiyatrolarının burada oyun sahneleyeceklerini, haftanın belirli günlerinde özel tiyatrolara da bu sahneyi çok cüzi bir bedelle tahsis edeceklerine değindi.

Bakan Ersoy, özel tiyatrolara sahne bulma imkanlarının sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Devlet Tiyatrolarına bağlı yeni tiyatro sahnelerinin bir çoğunda bu sisteme geçiyoruz. Her yıl sayısını da ciddi bir şekilde artıracağız. Özel tiyatroların en büyük sorunu sahne bulmak, sahne maliyetlerini biz Bakanlık olarak üstlenmiş olacağız. Onları sübvanse etmiş olacağız ve düşük maliyetle bu sahneleri kullandıracağız." ifadesini kullandı.

- Yeşilçam'ın bütün yeni filmlerinin galası Atlas Sineması'nda yapılacak

Ersoy, Kültür Merkezinin üst katında çok amaçlı bir salon olduğunu, bu salonu da düşük bir bedelle galerilere kullandıracaklarını belirterek, kültür yolu bünyesindeki Emek Sinemasında ise Devlet Tiyatrolarının oyun sahneleyeceğini söyledi.

Kültür Merkezinin arka tarafında bulunan Galata Mevlevihanesinin bahçesini de kültür bahçesi haline getireceklerini ve Tarık Zafer Tunaya kültür merkeziyle birleştireceklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Atlas Pasajı'na geliyoruz. Atlas Sineması'nın olduğu binayı A'dan Z'ye restore ediyoruz. Eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde orada çalışmaya devam ediyoruz. Eylül sonundan itibaren hizmete girecek. Türkiye'nin ilk sinema müzesini yapıyoruz. 470 koltuklu bir sinemamız var. Eylül itibarıyla Beyoğlu'na kırmızı halı atmaya başlıyoruz. Yeşilçam'ın bütün yeni filmlerinin galalarını orada yapacağız. İçinde nefis bir fuaye alanı var ve üst katta da çok amaçlı bir salon yarattık. Diğer günlerde biz burayı özel galerilerin kullanımına açacağız. Galerileri yaşatmak istiyoruz. Onlara da çok ucuz olarak kullandıracağız."

Beyoğlu Kültür Yolu'nun bir parçası olan Mısır Apartmanı'nda bulunan Mehmet Akif Ersoy'un evini de restore ettikleri bilgisini veren Bakan Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy'un evini, vefat yıl dönümü 27 Aralık'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene onu da hizmete alıyoruz. Kültür yolu üzerinde Taksim Camisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğünce devam eden bir inşaat var ve bir hayırseverimizin yaptırdığı bir cami. Caminin altında da bir kültür merkezi açıyoruz. İslam eserlerinin sergilendiği bir kültür merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu'nun son ayağı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin tamamlanması için de çok kapsamlı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk Kültür Merkezinin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Bir büyük, bir de küçük salonu olacak. Küçük salon 800 kişilik... Orada da iki tane çok amaçlı salon var ve bir sinema salonu yapıyoruz. Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak. Arkada bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunları da yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız. Sokağı yıl sonuna kadar açacağız. Salonu da yetiştirmeye çalışırız. Muhtemelen yetiştiririz diye düşünüyorum.

Büyük salonun teknolojisi farklı bir sahne. Sahne teknolojisi dünyada olmayan bir yer. Dünyanın en yüksek teknolojisinin kullanıldığı bir sahne olacak. Atatürk Kültür Merkezi, sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Yönetmeliği farklı yapılıyor, personeli farklı seçiliyor. Beyoğlu Kültür Yolu'nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz. İçinde sanatçıların, sanat yöneticilerinin olduğu bir komisyon oluşturuyoruz. Bunu bir platform haline getiriyoruz. Herkes bu platforma dahil olmak istiyor. Beyoğlu Kültür Yolu çok daha içi dolu bir çekim merkezi haline gelecek. Burada kültürel faaliyet gösteren herkesin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi dahilinde tanıtımı yapılacak ve uygulamanın parçası haline gelecek."