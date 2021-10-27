Uzun süredir açılışı beklenen AKM millet bahçesi kapılarını açıyor. Peki, AKM millet bahçesi nerede?

AKM millet bahçesi ne zaman açılacak? AKM nerede?

25 Ekim’de merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) olduğu yeri Millet Bahçesi haline getirdiklerini ve açılışını bu hafta yapacaklarını ifade ederek, tüm Ankaralıları açılış programına davet etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor.

Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.

Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.

Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.

Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.

Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.