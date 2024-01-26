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Siyaset Aklın daha önce neredeydi Meral? "DEM'li kafalarla beraber değiliz"
Siyaset

Aklın daha önce neredeydi Meral? "DEM'li kafalarla beraber değiliz"

Yeniakit Publisher
2024-01-26 11:23:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız." dedi.

Akşener, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin aday tanıtım programında, adaylarını kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Akşener, seçmenin, siyasi partileri velinimet saydığını belirterek, "Muhalefetin görevi sizi duyup sesinizi iktidara duyurmak, kamuoyunda bir numaralı konu haline getirmek ve çözüm üretmektir. Sahtekarlığı, üç kağıdı ve yamuğu bitireceğiz. Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. Kur'an-ı Kerim yakan ve yakılmasına müsaade eden İsveç'in, PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına parmak kaldıran, evet diyenlerden olmadık, olmayacağız. PKK’nın ve bugünkü uzantılarının karşısında el pençe divan duranlardan olmadık olmayacağız." dedi.

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Meral Akşener İYİ Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
Meral Akşener İYİ Parti'nin İstanbul adayını açıkladı

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Yorumlar

Aga

Yalancının???? Ulan geçen seçimde oturmadiniz mi birlikte?????

Toshiba

Dilin kemiği yok. At , ata bildiğin kadar. Atış serbest. Müslüman aynı yılan deliğinden iki kez ısırılmaz. Ağzınla kuş tutsan nafile FETÖ’nün manevi kızı .
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