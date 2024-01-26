Aklın daha önce neredeydi Meral? "DEM'li kafalarla beraber değiliz"

Akşener, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin aday tanıtım programında, adaylarını kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Akşener, seçmenin, siyasi partileri velinimet saydığını belirterek, "Muhalefetin görevi sizi duyup sesinizi iktidara duyurmak, kamuoyunda bir numaralı konu haline getirmek ve çözüm üretmektir. Sahtekarlığı, üç kağıdı ve yamuğu bitireceğiz. Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. Kur'an-ı Kerim yakan ve yakılmasına müsaade eden İsveç'in, PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına parmak kaldıran, evet diyenlerden olmadık, olmayacağız. PKK’nın ve bugünkü uzantılarının karşısında el pençe divan duranlardan olmadık olmayacağız." dedi.

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