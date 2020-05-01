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Aktüel

Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 18 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:29:44 -
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 18 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı.


Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde yaşayan Veli Taştan, kızı 18 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan Tuğçe Taştan’ın kandırılarak kaçırıldığı iddiasıyla Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerinin araştırmaları sonucunda akli dengesi yerinde olmayan Tuğçe Taştan’ın, 03 ABR 140 plakalı araçla götürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde araç şoförünün ceza evinden izinli olarak çıkan Furkan A. (20) olduğu öğrenildi. Araç içerisinde yanında bulunan Huriye Cennet D. ve Huriye S. isimli bayanlarında olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçırılan akli dengesi yerinde olmayan Tuğçe Taştan’ın psikiyatri polikliniğinden alınan raporunda akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.


Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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