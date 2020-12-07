  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aklease, yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar kaynak sağladı
Ekonomi

Aklease, yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar kaynak sağladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:25:10 -
Aklease, yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar kaynak sağladı

ANKARA (AA) - Aklease, yenilenebilir enerji finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon dolar kaynak sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında sağladığı yeni kaynak ile enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına destek verecek.

Kredi, FMO tarafından 2020 yılı içerisinde finans sektörüne verilen ilk ve tek kredi olması bakımından da önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, tüm proje ve yatırımlarda olduğu gibi, enerji sektörünün büyümesi için de uzun vadeli doğru finansman modellerinin önemli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aklease olarak ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsü olduk ve bugüne kadar yaklaşık 150 megavat GES, 90 megavat RES ve 17 megavat Kojen finansmanı yaptık. Bu projelerle finansmanına aracılık ettiğimiz toplam 257 megavat enerji üretimi, yaklaşık 183 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına ve karbon emisyonu azaltımı olarak ise yaklaşık 11 milyon ağacın yıllık karbon yutumuna denk gelmekte. Yenilenebilir enerjiye olan gereksinimin her geçen gün daha da arttığı farkındalığıyla, FMO'dan sağladığımız 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarındaki yeni kaynak ile ülkemizin enerji yatırımlarını desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu alandaki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde, enerji yatırımları finansmanında önemli aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
Gündem

CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu
Medya

Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu

Payitaht Abdülhamid'in 128. bölümünde üzen bir ayrılık sahnesi yaşandı.

Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü
Dünya

Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü

Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük fırtına ve kasırgası meydana geldi.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay