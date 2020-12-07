Aklease, yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar kaynak sağladı

ANKARA (AA) - Aklease, yenilenebilir enerji finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon dolar kaynak sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında sağladığı yeni kaynak ile enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına destek verecek.

Kredi, FMO tarafından 2020 yılı içerisinde finans sektörüne verilen ilk ve tek kredi olması bakımından da önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, tüm proje ve yatırımlarda olduğu gibi, enerji sektörünün büyümesi için de uzun vadeli doğru finansman modellerinin önemli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aklease olarak ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsü olduk ve bugüne kadar yaklaşık 150 megavat GES, 90 megavat RES ve 17 megavat Kojen finansmanı yaptık. Bu projelerle finansmanına aracılık ettiğimiz toplam 257 megavat enerji üretimi, yaklaşık 183 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına ve karbon emisyonu azaltımı olarak ise yaklaşık 11 milyon ağacın yıllık karbon yutumuna denk gelmekte. Yenilenebilir enerjiye olan gereksinimin her geçen gün daha da arttığı farkındalığıyla, FMO'dan sağladığımız 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarındaki yeni kaynak ile ülkemizin enerji yatırımlarını desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu alandaki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde, enerji yatırımları finansmanında önemli aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz."