Akkuyu’da üçüncü reaktörün temeli 10 Mart’ta atılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü reaktörün temelinin 10 Mart’ta atılacağını duyurdu.
Dönmez, fiilen faaliyete geçtiğinde santralden 4-5 bin ailenin ekmek yiyeceğini bildirdi. Enerji arama ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiğini anlatan Dönmez, “Sakarya gaz sahasında 30-40 kuyu açacağız” dedi. Dönmez, “Karadeniz’de bulunan doğal gazı 2023’e yetiştireceğiz” şeklinde konuştu. Dönmez, ilaveten “Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz” açıklamasında bulundu.