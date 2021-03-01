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Ekonomi Akkuyu’da üçüncü reaktörün temeli 10 Mart’ta atılacak
Ekonomi

Akkuyu’da üçüncü reaktörün temeli 10 Mart’ta atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü reaktörün temelinin 10 Mart’ta atılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:23:00 -
Akkuyu’da üçüncü reaktörün temeli 10 Mart’ta atılacak

Dönmez, fiilen faaliyete geçtiğinde santralden 4-5 bin ailenin ekmek yiyeceğini bildirdi. Enerji arama ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiğini anlatan Dönmez, “Sakarya gaz sahasında 30-40 kuyu açacağız” dedi. Dönmez, “Karadeniz’de bulunan doğal gazı 2023’e yetiştireceğiz” şeklinde konuştu. Dönmez, ilaveten “Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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