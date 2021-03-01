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Ekonomi Akkuyu Nükleer Santrali 3. ünitenin temel atma tarihi ne zaman?
Ekonomi

Akkuyu Nükleer Santrali 3. ünitenin temel atma tarihi ne zaman?

Türkiye’nin enerjide dışa olan bağımlılığını azaltmak için tarihi bir öneme sahip olan Akkuyu NGS projesi hakkında bazı detaylar merak ediliyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Akkuyu Nükleer Santrali 3. ünitenin temel atma tarihi ne zaman? Akkuyu NGS projesi ne zaman tamamlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:54:00 -
Akkuyu Nükleer Santrali 3. ünitenin temel atma tarihi ne zaman?

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu NGS projesinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 3. ünitenin temel atma tarihini duyurdu.

Akkuyu Nükleer Santrali 3. ünitenin temel atma tarihi ne zaman?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi için 3. etabın temel atma töreninin 10 Mart 2021 tarihinde yapılacağını belirtti. Bakan Dönmez, törene Rusya Devlet Başkanı Putin ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile katılacağını da duyurdu.

Akkuyu NGS projesi, Türkiye’nin enerjide dışa olan bağımlılığını azaltmak için tarihi bir öneme sahip. Söz konusu proje, özellikle Türkiye’nin ilk Nükleer Enerji Santrali projesi olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Akkuyu NGS projesinin inşaat sahasında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin 3. etabı için temel atma tarihi de belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada projenin 3. etabının temelinin 10 Mart 2021 tarihinde atılacağını duyurdu.

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS projesinin son durumu hakkında bilgi verdi. Zoteeva, projenin etaplar halinde yapılacağını ve ilk hedeflerinin ise birinci üniteyi 29 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlayarak devreye almak olduğunu açıkladı. 2023 yılında açılacak olan birinci üniteden sonra 2026 senesine kadar ise her sene bir ünite daha devreye alınarak proje sona erecek. Toplamda 4 ünite inşa edilmiş olacak.

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