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Aktüel

Akkuyu Nükleer AŞ'den çevre temizliği etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:56:09 -
Akkuyu Nükleer AŞ'den çevre temizliği etkinliği

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ inşaat sahası çalışanları, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çalışmı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, çalışanlar Dünya Çevre Günü dolayısıyla, sahanın bulunduğu Büyükeceli Mahallesi'nde çevre temizleme etkinliği düzenledi.

Yaklaşık yüz kişinin katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınarak düzenlenen etkinlikte çevre koruma farkındalığına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, çevrenin korunmasının önemli olduğu belirterek şunları kaydetti:

"Büyükeceli, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan şirket çalışanlarımızın evi haline geldi ve yerel sakinlerle birlikte evimizi düzenli tutmak istiyoruz. Sokağa çıkıp çöp toplamak, kendi evimizi korumayı ifade eder ve bu her birimizin farkına varması gereken bir gerekliliktir. Dünyamız, insanoğlunun ortak bir evidir, her birimiz onun temizliğinden sorumluyuz. Tüm elektrik üretim yöntemleri içinde çevreye en az etki eden nükleer enerjidir. Nükleer enerji santrallerinde çalışan ve nükleer teknolojileri destekleyen herkes doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Doğa, kaynaklarını, güzelliğini ve ihtişamını bizlere cömertçe sunuyor. Bizler de onu korumalıyız. Gelecek nesillerin yaşaması için gereken elverişli koşulları ancak bu şekilde koruruz."



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