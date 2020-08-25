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Ekonomi Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri yola çıktı
Ekonomi

Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri yola çıktı

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:42:00 -
Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri yola çıktı

Rosatom’un mühendislik bölümü Atomenergomash’dan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahasına gönderilmek üzere 4 buhar jeneratörünün yükleme işlemi, şirketin makine yapım bölümünün bir parçası olan AEM Technology AŞ’nin Volgodonsk şubesi Atommash fabrikasında gerçekleştirildi. Kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı’na ulaştırılacak buhar jeneratörleri, 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye’ye gönderilecek. Her biri 355 ton ağırlığındaki dört buhar jeneratörü, sahaya ulaşmak için 3 bin kilometreyi aşan bir deniz yolculuğu yapacak.

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