Akkuyu NGS’nin 3. ünitesine ait reaktör basınç tankı tabanı üretildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu’ndan yapılan açıklamada ekipman üretiminin şirketin makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-technology’nin Volgodonsk’ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Süreç iki aşamalı

Kurum tarafından yapılan açıklamada şunlara işaret edildi: “İki etaplı üretim süreci var. İlk olarak boru şeklinde bir dövme çelik, metal levha elde etmek için Atommash’ın termal pres alanında preslenerek açıldı. İkinci aşamada ise taban şekillendirildi. 64 ton ağırlığında ve 300 milimetre kalınlığında olan yuvarlak tabaka, 6 saat boyunca üç aşamalı olarak maksimum bin 20 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından tabaka, bir vinç yardımıyla kalıba yerleştirilerek 10 bin ton/kuvvetlik baskı gücüyle preslendi.”



AEM-technology Genel Müdürü Igor Kotov, Akkuyu NGS projesine yönelik çalışmaların aktif şekilde yürütüldüğünü ve devletin en üst makamlarınca yakından izlendiğini belirtti.

Çalışmalar hızlandı

Kotov, “Teslimat takvimlerine tam olarak uyulması ve ekipmanın tüm unsurlarının Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’nun şartları gereğince koşulsuz yerine getirilmesi konusunda bize ayrı bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Ortaklarımızla yakın ve profesyonel bir etkileşim içinde üretimin her aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu da en iyi çözümleri bulmamıza ve projenin genel ekonomik verimliliğini arttırmamıza olanak sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. Her biri bin 200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin 2023’te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.