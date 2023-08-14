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Ekonomi Akkuyu NGS'de Yüksek Hassasiyetli Analiz Teknolojileri Devreye Alındı
Ekonomi

Akkuyu NGS'de Yüksek Hassasiyetli Analiz Teknolojileri Devreye Alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 22:05:00 -
Akkuyu NGS'de Yüksek Hassasiyetli Analiz Teknolojileri Devreye Alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Kimya Laboratuvarı’nda iyon kromatografi cihazının işletime alınması için gereken kontrol çalışmaları tamamlandı. Akkuyu NGS’nin güç ünitelerinde bulunan reaktörlerin birinci çevriminde kullanılan suyu analiz etmek için tasarlanan ekipman, alt ölçüm limiti bakımından Türkiye'de benzeri olmayan yüksek hassasiyetli bir cihaz olma özelliği taşıyor.

Akkuyu NGS’nin VVER-1200 3+ nesil reaktörlü güç üniteleri birçok temel güvenlik özelliğine sahip. Bunlardan biri de farklı çevrimlerdeki suyun karışmadığı çift çevrimli buhar üretme sistemi. Bu sistemin birinci çevrimi, ultra saf tuzdan arındırılmış suyun reaktör ünitesi ile buhar jeneratörü arasında dolaştığı kapalı bir çevrim.

İyon kromatografi cihazı, birinci çevrimdeki suyu yüksek hassasiyetli testlerle analiz ediyor. Son teknoloji cihaz, NGS'lerin su ortamındaki ultra düşük konsantrasyonlarda kimyasal madde içeriğinin belirlenmesine ilişkin en karmaşık ölçümlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Kimyasal yollar ile arındırılan birinci çevrimdeki suyun ısıtılmasının ardından ısı ikinci çevrimdeki suya aktarılıyor. Bunun sonucunda ikinci çevrimde ortaya çıkan buhar, türbinleri döndürerek elektriğin üretilmesini sağlıyor.

“Ölçüm aralığı açısından Türkiye'de tek olan cihaz, NGS sistemlerinde kullanılan suların yüksek hassasiyetle incelemesine olanak sağlıyor”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin ekipman ve sistemlerinin kurulum süreçleri devam ediyor. İyon kromatografi cihazı, Akkuyu NGS'nin kimyasal kontrol yapısının önemli bir unsurudur ve çeşitli gereklilikleri yerine getirmemizi sağlamaktadır. Ölçüm aralığı açısından Türkiye'de tek olan cihaz, NGS sistemlerinde kullanılan suların yüksek hassasiyetle incelemesine olanak sağlıyor. Kromatografi cihazı kurulumunun ardından, açık reaktöre su aktarılmasına ve güvenlik sistemlerinin kontrol işlemlerinin yapılması için ihtiyaç duyulacak tuzdan arındırılmış suyun hazırlanmasına geçilecek.”
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