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Ekonomi Akkuyu NGS’de çalışmalar hızla sürüyor
Ekonomi

Akkuyu NGS’de çalışmalar hızla sürüyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 13:28:00 -
Akkuyu NGS’de çalışmalar hızla sürüyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak.”

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