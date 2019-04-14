Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılacak

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin inşası tümhızıyla devam ederken, santralin güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamakamacıyla, Akkuyu Nükleer ve Assystem arasında imzalanan 6 yıllık sözleşme kapsamında, Assystem santralin tesislerinin inşaat denetim faaliyetlerinigerçekleştirecek.

Türkiye, Akkuyu NGS ile nükleer enerjiye sahip dünya ülkeleri arasında yerinialmaya hazırlanıyor. Güvenlik ise Akkuyu NGS’nin yapımında en önem verilenkonuların başında geliyor. Nükleer sektöründe 50 yılı aşkın süredir uluslararasıtecrübeye sahip olan ve dünyanın 3. nükleer şirketi olarak sıralanan Assystem,Akkuyu NGS’nin güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla tesislerininşaat denetimlerini yürütmek için seçildi. Bunun yanı sıra, Akkuyu NGS’de yer alanve nükleerde mevcut en güvenli teknolojilerden biri olan VVER 1200 3+ nesilreaktörlerinde uzmanlaşan Assystem, 2011’den bu yana yerel ENVY ile ortakolarak çalışıyor. Şimdi Türkiye’de bir şube kuran Assystem, böylece buradakivarlığını daha da güçlendiriyor.

TAEK’ten özel akreditasyon aldı

Assystem, Akkuyu’daki denetim faaliyetlerini yürütmek ve bağımsız nükleer inşaatorganizasyonu olarak yetkili olabilmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) özel bir akreditasyon aldı. Projede uygulanan güvenlik standartları, TAEK’innükleer santrallerin yapımına dair kontrol konusundaki yönetmeliği kapsamında elealındı. TAEK tarafından belirlenen standartlar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) temel güvenlik ilkelerinin öngördüğü uluslararası yönergelere dayanıyor.

"Heyecanlıyız, mutluyuz"

Düşüncelerini paylaşan Assystem yetkilileri, “Türkiye için sürdürülebilir enerji arzısağlama noktasında önemli bir proje olan Akkuyu projesini geliştirme fırsatıbulduğumuz ve de karbondan arındırılmış elektriğe yatırım yaparak iklimdeğişikliğinin etkilerini azaltmaya kararlı ülkelerin arasına Türkiye’nin dekatılmasından küresel açıdan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu anda, uluslararası nükleer inşaat projelerinin çoğunun Rosatom tarafındanyürütüldüğüne dikkat çeken Assystem yetkilileri, şu görüşleri paylaştı:

"Bununla birlikte, büyük ölçekli olmaları ve zor yapısı nedeniyle, nükleer projeler her zamanulusal sınırların ötesine geçen beceri ve deneyimler getiren geniş bir işbirliğinigerektirmektedir. Nükleer konusunda uzmanlaşmış bir mühendislik hizmetleri şirketiolan Assystem, teknoloji seçimi açısından tarafsız ve bağımsızdır. Aynı zamandahükümetlerden düzenleyicilere ve diğer paydaşlara kadar çeşitli aktörlerle çalışarakesnek bir yapıya sahiptir. Bu sebepten ötürü Assystem, Rosatom tarafından diğermühendislik şirketleriyle birlikte Akkuyu projesine, Rosatom’u dünyanın ilk ’yap- sahip ol-işlet’ (build-own-operate) projesini inşa etme işinde desteklemeyedavet edildi.”

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına en iyi cevap, nükleer enerji

Türkiye, G20 ülkeleri arasında hızla gelişen ülkeler sıralamasında en yukarılardayer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ülkenin enerji talebinde hızlı bir artışolmasını bekliyor. Yapılan pek çok tahmin, enerji kullanımının 2030 yılına kadarmevcut seviyesinin 2 katına çıkacağını ve bunun çoğunun elektrik tüketimindenolmasını öngörüyor. Fransız Assystem’a göre, bu artan talep, önemli miktarda ilaveenerji üretimini gerektiriyor. Bu da nükleer enerjiyi birçok nedenden dolayı ideal birçözüm haline getiriyor. Assystem, bu nedenlerden bazılarını şöyle sıralıyor:

"Akkuyu NGS, 4 ünitesi ile toplam 4.8 GW’lık nükleer enerji üretecek ve Türkiye’deki elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. İstikrarlı bir enerji arzının sağlanması, önceki dönemlerde elektrik kesintisi ve elektrik fiyatlarında ani yükselişe sebep olan mevsimsel talep artışı sorununun çözümü için önem arzediyor. Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesi ile Türk halkı, 60 yıl süresince, bir diğerifadeyle nükleer santralin işletmede kaldığı süre boyunca, rekabetçi bir fiyattanelektrik alacak. Yüksek teknolojiyle inşa edilen Akkuyu NGS’nin sahasında yükseksayıda donanımlı ve teknik bilgisi olan eleman istihdam edilecek. Santralde vasıflıkişilerin istihdamı, bölgedeki altyapının gelişimini olumlu yönde etkilerken biryandan da hem bölgedeki hem de ülkedeki ekonomik büyümeye katkıdabulunacak."