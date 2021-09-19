“Akkuyu NGS 100. yılı taçlandıracak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kaynak çeşitliliğini artırarak enerjide arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak” ifadesini kullandı.
Akkuyu NGS’de çalışmak üzere bugüne kadar toplam 246 Türk öğrencinin nükleer mühendislik eğitimi, 69 Türk öğrencinin ise yüksek lisans eğitimi almak için Rusya’ya gönderildiğini aktaran Dönmez, “Bu öğrencilerin 208’i mezun olarak işbaşı yaptı. Akkuyu Türkiye’nin nükleer enerjide beyin takımı olacak kalifiye insan gücünün yetişmesine olanak sağlayacak. Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak” değerlendirmesinde bulundu.