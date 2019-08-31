Akkuş fasulyesinin üretimi artacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş ilçesinde Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardından değerlenen organik Akkuş şeker fasulyesinin üretimini arttıracaklarını söyledi.

Akkuş ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda giderek önemini ve değerini arttıran Akkuş fasulyesinin son derece lezzetli, dünyaca meşhur ve çabuk pişen bir fasulye olduğunu vurguladı. Güler, “Bu fasulyenin miktarını 10’a katlamayı düşünüyoruz. Tarım şirketimizde paketleme tesisleri oluşturduk. Ayrıca domates, salatalık gibi diğer sebzelerin seracılıkla nasıl yetiştirileceğini gördük. Bunu da yaygınlaştırmak istiyorum. Sosyal kalkınmayı kırsal kalkınmayla birleştirip buranın (Akkuş’un) aynı zamanda üretim merkezi olması üzerine çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de Akkuş’ta yetişen fasulyenin farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Üretimi arttırmak amacıyla DSİ ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin sulama göleti çalışması olduğuna dikkat çeken Demirci. “Önümüzdeki yıl ihalesini bekliyoruz. Sulamayı çözdüğümüz zaman üretim 4-5’e katlanır diye inanıyoruz” diye konuştu.