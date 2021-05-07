AKKOR projesinde sona gelindi

Konuyla ilgili olarak ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "Aktif Koruma Sistemi için geliştirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilirken 2021 yılı itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. AKKOR AKS, zırhlı kara platformları için adeta bir ‘hava savunma’ görevi icra edecek.

AKKOR Aktif Koruma Sistemi (AKS)

Öncelikli olarak ALTAY Ana Muharebe Tankı (AMT)’nda kullanılması planlanan AKKOR Aktif Koruma Sistemi’nin geliştirilmesini kapsayan sözleşme, Kasım 2015’te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN A.Ş. arasında imzalandı. Toplam değeri 54 milyon ABD Doları olan sözleşmeye binaen; anti-tank güdümlü füze (ATGM) ile roketlere karşı etkili, 360 derecelik tam koruma sağlayan ve azami oranda yerli bir aktif koruma sisteminin milli imkanlarla geliştirilmesi hedeflenmekte.

Esasen ASELSAN’ın kendi öz kaynakları ile 2008 yılında çalışmalarına başladığı sistem, temel olarak Akıllı Sensör Sistemi, Merkezi Bilgisayar ve Fiziksel İmha Mühimmatı’ndan oluşmakta. AKKOR’da kullanılan Fiziksel İmha / Karşı Tedbir Mühimmatı ise TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilmekte.

AKKOR’un, modüler yapısı sayesinde tankların haricinde diğer zırhlı platformlar tarafından da kullanılması hedeflenmekte. Halihazırda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımında olan PULAT Aktif Koruma Sistemi, AKKOR projesinde elde edilen tecrübelerin bir sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acil ihtiyacı için geliştirildi.