Akıttıkları kandan gözleri doymamış! HDP'li Beştaş: Yasin Börü dışında tek bir isim biliyor musunuz?

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda haddi aşan ifadeler kullandı. HDP'li Beştaş, Selahattin Demirtaş'ın "sokak çağrısı" ile başlayıp, 2'si polis 37 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Kobani olaylarına ilişkin davaya, "kumpas" dedi.

"Bu devran dönecek. Emin olun, ahdımız olsun ki bu devran döndüğünde, siz iktidardan indiğinizde kurduğunuz bu kumpas davasının hesabını yargı önünde vereceksiniz." ifadesi ile AK Parti iktidarını hedef alan Beştaş, şöyle konuştu: "Bu dava Işid'in intikamını alma davasıdır. Işid'in vekaletini yürütme davasıdır."

PKK'nın akıttığı kanla biten Çözüm Süreci'ni gündeme getirdi

Beştaş, seviciliğini yaptıkları PKK terör örgütünün akıttığı kanla sona eren Çözüm Süreci'ni gündeme getirdi:

"Siz bizimle neden oturdunuz? Madem ki halkı isyana teşvik etmiştik, Dolmabahçe'de niye görüştük? Başbakanınızla niye görüştük? İmralı'ya neden heyetimiz gitti? Bunun cevabı sizde var mı? Çünkü devran döndü. Siz 2015'ten sonra HDP'nin güçlenmesi ile Işid'in intkamını almak için bu davayı devreye soktunuz."

Şehit Börü'nün adını kullanarak haddi aşan ifadeler kullandı!

Beştaş, konuşmasını "Şehit Yasin Börü dışında isim biliyormusunuz?" hadsizliğine kadar götürerek şöyle devam etti:

"Hanginiz doğru söylüyor? Genel Başkanınız Erdoğan, geçemnlerde '53 kişi' dedi. Siz demin '37' dediniz. Başka bir sözcünüz '43' diyor. Yasin Börü dışında tek bir isim biliyor musunuz? Telefonunuza bakmadan söyleyin. Hodri meydan. Gelin söyleyin."

Batılı sahiplerine sığınan Meral Danış Beştaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Burada Tweet diyorsunuz. Evet bir Tweet atılmış, ortada zaten. Bu Tweet ile yargılama yapın. Gerçekten adalete inanıyorsanız, bu Tweet ile yargılayın. Bu Tweet Strazburg'tan döndü. Büyük daire dedi ki 'bu Tweet içeriği suç değildir'."