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Akit'in ısrarlı yayınları sonuç verdi! "Ne kadar çok imam hatip, o kadar çok IŞİD" diyen öğretmen görevden alındı

Ateistleri Müslümanlardan daha dindar gösterecek kadar İslam karşıtı olan, imam hatipleri terör örgütü DAEŞ ile özdeşleştiren sözde din kültürü öğretmeni Cemil Kılıç, gazeteniz Yeni Akit'in ısrarlı haberleri sonrası görevinden alındı.

15 Ocak 2019 Salı 17:12
Akit'in ısrarlı yayınları sonuç verdi! "Ne kadar çok imam hatip, o kadar çok IŞİD" diyen öğretmen görevden alındı

 yeniakit.com.tr  Tetikçi odatv'de yazan, MEB'e bağlı bir okulda sözde din kültürü öğretmenliği yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ağır ithamlarda bulunan, imam hatiplerle terörizmi bir tutan ve İslam'a saldırmayı görev bilen Cemil Kılıç, nihayet görevinden alındı. 

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Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Cemil Kılıç, “Daha çok İmam Hatip daha çok IŞİD” diyerek 1 milyon İmam Hatipliye hakaret etmiş, “İçki içmek değil sarhoş olmak haramdır” diyerek akıl almaz bir çarpıtma yapmış, “Ateistler Müslümanlardan daha ahlaklı” diyerek gâvur aşkı sergilemiş ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen zihniyetinin görüşünü paylaşarak, “Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir” demişti. Aynı zamanda Cemil Kılıç’ın, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbe girişiminin yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği belirlenmişti. Sosyal medya hesabında 16 Aralık 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı hedef alan Kılıç, şu hezeyanları yazmıştı: “Korkmayın Türk ulusu kolay kolay sokağa çıkmaz. Zaten bıçak kemiğe dayanır da bir gün çıkarsa siz işte o gün tıpkı Vahdettin gibi İngiliz gemisine binip kaçarsınız bu ülkeden! Unutmayın; padişah da tehdit ediyordu Kuvayı Milliye’yi ama bilirsiniz neler geldi başına!” 

Aynı zamanda, İslam'ı tahrif etmeye çalışanlara göz açtırmayan Yeni Akit'in, haber etiği gereğince görüşünü aldığı Kılıç, kendisini din bilgini olarak tanıtmıştı. 

Din karşıtı din hocası!

Görevden alındı

Akit'in, İslam'ı hedef alan Cemil Kılıç hakkındaki ısrarlı yayınları sonuç verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Kılıç, "An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerini kullandı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:12
  1. Cemil kılıç
  2. odatv
  3. MEB
  4. eyüpsultan

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