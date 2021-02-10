Akit'in haberinden sonra yanlıştan dönülmüştü... BirGün'den Yunan yalakalığı!

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nin, "Türkler soykırımcıdır" diyerek kinin kusan Yorgo Seferis'in de şiirlerine yer vererek düzenlemek istedikleri "Dünya Yunanca Günü" etkinliği büyük infiale neden oldu. Yunanistan Büyükelçiliğinin de katkılarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlik, Akit'in duyarlı yayınları neticesinde iptal edildi.

Üniversitelerin bu hatadan erken vazgeçmesi kamuoyu tarafından doğru bir karar olarak değerlendirirken, akademik çevreler de karardan memnun oldu.

BirGün'ün Yunan seviciliği

AK Parti iktidarına olan düşmanlığını tüm Türkiye'den çıkarmak isteyen ve bu uğurda Türkiye'nin tüm düşmanlarına kucak açan sol gazetelerin bayrak taşıyanı BirGün, üniversitelerin etkinliği iptal etmesinden rahatsız oldu. "Dekanlık baskıya boyun eğdi" denilen haberde, "Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversitesi ortaklığıyla yapılması planlanan Yunanaca Günü, gerici tepkiler üzerine iptal edildi. DTCF yönetimi etkinliğin 'Amacını aşan algılamaya neden olduğu' gerekçesiyle iptal ediliğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin birinci sayfasında yayınlanan bölümde, etkinlikte Türkleri soykırım ile suçlayan küstahın şiirlerine yer verileceği bilgisinin yer almaması da ayrıca dikkat çekti.