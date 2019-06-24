Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, dün tamamlanan İstanbul seçimi, seçim öncesi ve sonrası yaşananlar masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı programda, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tavrı da masaya yatırıldı. Dün oyunu kullandıktan sonra, “İnşallah her şey güzel olur.” diyerek CHP’nin İBB adayı İmamoğlu’na göz kırpan Abdullah Gül’ün bu mesajının da konuşulduğu Manşetlerin Dili’nde, Karahasanoğlu önemli bir açıklamada bulundu.

“Gizlilik kaydında bulunmadıkları için söylüyorum...”

Geçtiğimiz Pazartesi günü şehadete yürüyen Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından, Abdullah Gül bir taziye mesajı yayınlamıştı. Akit, Gül’ün çelişkili tavrına dikkat çekerek, 2014’te göreve gelen darbeci Sisi’yi kutladığını hatırlatmıştı.

Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

Karahasanoğlu, Gül’ün danışmanlarından birisinin arayarak kendisiyle görüştüğünü ve eski cumhurbaşkanının durumdan rahatsız olduğunu söylediğini açıkladı.

Gizlilik kaydında bulunulmadığı için durumu açıkladığına vurgu yapan Karahasanoğlu, “Geçen hafta Abdullah Gül’ün danışmanlarından veya yanındaki isimlerden birisi telefon açtı, yeniakit.com.tr’deki bir haberden beyefendinin rahatsızlığını ifade etti.” dedi.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi: