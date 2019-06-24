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Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!

2014’te darbeci Sisi’yi arayarak tebrik eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akit’in bunu hatırlatan haberinden rahatsız oldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’yla görüşen Gül’ün danışmanı, haberden dolayı duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, dün tamamlanan İstanbul seçimi, seçim öncesi ve sonrası yaşananlar masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı programda, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tavrı da masaya yatırıldı. Dün oyunu kullandıktan sonra, “İnşallah her şey güzel olur.” diyerek CHP’nin İBB adayı İmamoğlu’na göz kırpan Abdullah Gül’ün bu mesajının da konuşulduğu Manşetlerin Dili’nde, Karahasanoğlu önemli bir açıklamada bulundu.

“Gizlilik kaydında bulunmadıkları için söylüyorum...”

Geçtiğimiz Pazartesi günü şehadete yürüyen Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından, Abdullah Gül bir taziye mesajı yayınlamıştı. Akit, Gül’ün çelişkili tavrına dikkat çekerek, 2014’te göreve gelen darbeci Sisi’yi kutladığını hatırlatmıştı.

Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

Karahasanoğlu, Gül’ün danışmanlarından birisinin arayarak kendisiyle görüştüğünü ve eski cumhurbaşkanının durumdan rahatsız olduğunu söylediğini açıkladı.

Gizlilik kaydında bulunulmadığı için durumu açıkladığına vurgu yapan Karahasanoğlu, “Geçen hafta Abdullah Gül’ün danışmanlarından veya yanındaki isimlerden birisi telefon açtı, yeniakit.com.tr’deki bir haberden beyefendinin rahatsızlığını ifade etti.” dedi.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Fatin Dağıstanlı
  6. seçim
  7. Muhammed Mursi
  8. Manşetlerin Dili

YORUM YAZ

  • sincarsincar18 dk önce
    Artık Gül'den bahsederken "BEYEFENDİ" kullanılmaktadır. Bu da bende Süleyman Demirel'i hatırlatmaktadır.Sisi'yi kutlamış mı kutlamamış mı? Eğer yalan-yanlış bir şey varsa ona itiraz hakları vardır.
  • şenay doğan şenay doğan 18 dk önce
    demek ki yaptığının kötü birşey olduğunu farketmişki amelinin hatırlatılması ona rahatsızlık vermiş yaptığının iyi olduğunu düşünse arkasında dururdu allaha emanet olun
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen27 dk önce
    Bu adamın DÂVASI VAR sanmıştık, NEFSİ VAR !Diğer davası olmayıp nefsi=çıkarları olanlarla birlikte kaybettirdi İstanbul'u.
  • Murat gözükaraMurat gözükara29 dk önce
    Allah insanı şaşırtmasın... Gül diken oldu.. Dikenleri kendine batsın... MEVLANA YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL DEMİŞ... DİKEN ne olduğun belli olsun...

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