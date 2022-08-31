Akit’e taziye ziyaretleri devam ediyor
İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun ruhunu Hakk’a teslim etmesi münasebetiyle Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretleri devam ediyor.
HABER MERKEZİ
Dün gerçekleşen ziyaretlerde 21. Dönem Fazilet Partisi Hatay Milletvekili Mustafa Geçer, Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Rin Tur Genel Müdürü İlyas Say, işadamı Kenan Yabanigül, Vahdet Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı Yöneticileri Mustafa Tuna ile Mustafa Çelik, İlahiyatçı - Sanatçı Mustafa Aslantürk, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüşerek taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında Fatihalar okunup, dualar edilirken, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu, vefa örneği gösteren misafirlere teşekkür etti.