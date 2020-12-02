Akit’e röportaj dalında ödül
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2019 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri, sahiplerini buldu. Röportaj dalında gazetemizden Fatma Gülşen Koçak ödüle layık görüldü.
TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi’ndeki törende roman dalında, “Alem-i Misal Rehberi” eseriyle Burcu Güven, edebi tenkitte “İsmet Özel ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü” kitabıyla Hüseyin Etil, hatırada “Haydi Bana Eyvallah” eseriyle Nurettin Durman, çocuk yayınlarında “Ne Zaman Büyüyeceğim” kitabıyla Gülşen Arslan Akça, basın fıkra alanında Türkiye gazetesinden Halime Gürbüz ve basın röportajda Yeni Akit gazetesinden Fatma Gülşen Koçak ödüllerini aldı.