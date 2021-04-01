  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit’e laf yetiştirirken yine saçmaladı! “Ciner’in tetikçisi” Bülent Aydemir’den inciler
Gündem

Akit’e laf yetiştirirken yine saçmaladı! “Ciner’in tetikçisi” Bülent Aydemir’den inciler

Dün teravih namazının farz olduğunu söyleyerek cehaletini ortaya koyan HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bugün ise, “Bizim oralarda teravih namazı yatsıyla kılınır. Hele Ramazan ayıysa insanlar teravih namazını kaçırmazlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:33:00 -

 yeniakit.com.tr 

Daha önce kadın cinayeti gibi toplumu derinden sarsan konular üzerinden Kur’an-ı Kerim ayetlerine dil uzatan HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, iki gündür hükümeti hedef alırken yaptığı “teravih namazı” açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Dün yaptığı açıklamada Aydemir, teravihin farz olduğunu savunmuştu. Akşam 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan Bülent Aydemir, Ramazan’da farz ibadetini yerine getiren vatandaşların evlerine dönerken polis tarafından çevrileceğini ileri sürmüştü.

“Teravih bizim oralarda yatsıyla kılınır”

Dünkü cahilce sözlerini haber yapan Akit gazetesine bugün cevap vermeye kalkışan Bülent Aydemir, yine saçmaladı. Akit’i “kendini cin zanneden uyanık haber sitesi” olarak niteleyerek aşağılamaya kalkışan Aydemir, “Ben milli muhafazakar bir aileden geliyorum. Bu konuları da biliyorum. Bizim oralarda derler ki, 'beynamazdır bu' derler. Biz beynamaz da değiliz. Ama ben şunu da biliyorum, üstünlük takvadadır. Biz üstünlüğün günah işlememe anlamında olduğunu biliyoruz. İnsanları sevme anlamında olduğunu biliyoruz. Ayrıca bizim oralarda, benim doğduğum büyüdüğüm yerde teravih namazları yatsı namazıyla beraber kılındığı için, hele Ramazan ayıysa ve oruç tutuyorsanız çok katıdır bu konuda insanlar. Teravih namazlarını kaçırmazlar.” ifadelerini kullandı.

Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazını farz zannediyor!
Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazını farz zannediyor!

Siyaset

Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazını farz zannediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

metin baba

biri ramazan ertelensin diyor biri teravih farz diyor fetva vermek bu cenabetlere mi kalmiş
  • Yanıtla
İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar
Gündem

İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; yapılandırma borçlarını ödeyecek vatandaşlar ve vergi dairesi personeli bugün 24.00..
Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar
Gündem

Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun'a Twitter’dan açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında mahkeme tarafından beraat k..
İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor
Dünya

İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor

İsrail'deki seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak 4 vekil ile meclise giren Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay