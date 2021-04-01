Akit’e laf yetiştirirken yine saçmaladı! “Ciner’in tetikçisi” Bülent Aydemir’den inciler

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Daha önce kadın cinayeti gibi toplumu derinden sarsan konular üzerinden Kur’an-ı Kerim ayetlerine dil uzatan HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, iki gündür hükümeti hedef alırken yaptığı “teravih namazı” açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Dün yaptığı açıklamada Aydemir, teravihin farz olduğunu savunmuştu. Akşam 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan Bülent Aydemir, Ramazan’da farz ibadetini yerine getiren vatandaşların evlerine dönerken polis tarafından çevrileceğini ileri sürmüştü.

“Teravih bizim oralarda yatsıyla kılınır”

Dünkü cahilce sözlerini haber yapan Akit gazetesine bugün cevap vermeye kalkışan Bülent Aydemir, yine saçmaladı. Akit’i “kendini cin zanneden uyanık haber sitesi” olarak niteleyerek aşağılamaya kalkışan Aydemir, “Ben milli muhafazakar bir aileden geliyorum. Bu konuları da biliyorum. Bizim oralarda derler ki, 'beynamazdır bu' derler. Biz beynamaz da değiliz. Ama ben şunu da biliyorum, üstünlük takvadadır. Biz üstünlüğün günah işlememe anlamında olduğunu biliyoruz. İnsanları sevme anlamında olduğunu biliyoruz. Ayrıca bizim oralarda, benim doğduğum büyüdüğüm yerde teravih namazları yatsı namazıyla beraber kılındığı için, hele Ramazan ayıysa ve oruç tutuyorsanız çok katıdır bu konuda insanlar. Teravih namazlarını kaçırmazlar.” ifadelerini kullandı.