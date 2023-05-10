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Medya Akit’e destek ziyaretleri sürüyor
Medya

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-10 10:43:00 -
Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden 13 gün geçerken, felaketle alakalı gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

HABER MERKEZİ

Dün gerçekleşen ziyarette, Ak Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Nurettin Alan ve Rin Turizm yönetim kurulu başkanı İlyas Say yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

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