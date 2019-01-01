Akit’e aile ödülü

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’deki öncü aile kurumlarının bir platform etrafında bir araya gelerek düzenledikleri 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri Töreni gerçekleşti. Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nde düzenlenen 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri sahiplerini buldu. Aile Platformu, İyilik İnsan Hakları Derneği ve Dünya Çocuk Hakları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde, aileyi önceleyen yayınlarından dolayı gazetemiz Akit’e ödül verildi. Akit adına ödülü gazetemiz muhabiri Faruk Arslan, Aile Plarformu Başkanı Adem Çevik’ten aldı. Törende konuşan Çevik, “Ne zaman bir aile konusu gündeme gelse her zaman Akit’i ve haberlerini görüyoruz. Akit Medya Grubu’na hem aileler hem de gelecek nesiller adına ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Aile küçük devlettir

Ailenin güvenli olmadığı bir ülkede devletin güvenliğinden de bahsedilemeyeceğini söyleyen Adem Çevik, şöyle devam etti: “TÜİK raporlarına göre Türkiye’de son 15 yılda yaklaşık 10 milyon evlilik gerçekleşirken bunların 2 milyonu boşanmayla sonuçlandı. Yani kurulan her 5 yuvadan 1’i yıkıldı. Aile, küçük bir devlettir. Aileyi koruyamazsanız devletiniz de elinizden gider. Bu alanda hepimiz geleceğimiz için, insanlık için çalışma yapmak zorundayız. Çünkü ailenin yok olması için küresel bir savaş var. Elbirliğiyle ailenin korunması konusunda üzerimize düşeni yapmak zorundayız.”

Temel insan hakkı

Programda söz alan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı (TİHEK) Avukat Süleyman Arslan ise ailenin korunmasının en temel insan hakkı olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “BM’ye göre de aile en temel haklardan birisidir. Bu maddeyi hayata geçirmek için çalışanlar insan hakları savunucusudurlar. Onların önünü açmak gerekir. Bu konuda STK’ların gayret etmesi gerekir. Çünkü aile hakikaten toplumun geleceğidir.”

Yuvayı koruyan yayınlara takdir

Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nde düzenlenen 2018 Aile Hakları İyilik Ödülleri sahiplerini buldu. Akit adına ödülü gazetemiz muhabiri Faruk Arslan, Aile Plarformu Başkanı Adem Çevik’ten aldı. Törende toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.