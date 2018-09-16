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Akit yazdı, yetkililer harekete geçti! 212’ye mescid soruşturması

Bağcılar Belediyesi, birinci kattaki mescid yerini mağazaya çevirip, mescidi eksi 1’inci kattaki otopark alanında bulunan izbe bir yere taşıyan 212 AVM için inceleme başlattı.

16 Eylül 2018 Pazar 11:23
Akit yazdı, yetkililer harekete geçti! 212’ye mescid soruşturması

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Mescidin kapatılarak mağazaya çevrildiği 212 AVM hakkında inceleme başlatıldı. Akit’in haberinin ardından harekete geçen belediye ekiplerinin AVM’yi mercek altına aldığı ve kapatılan mescidde tetkiklerde bulunduğu öğrenildi.

BAĞCILAR BELEDİYESi HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Bağcılar’daki 212 Outlet AVM’de mescidin kapatılarak mağazaya dönüştürülmesi skandalına yetkililer kayıtsız kalmadı. Gazetemiz Akit’te 13 Eylül’de yayınlanan “Mescidi mağazaya çevirdiler” başlıklı haberin ardından harekete geçen Bağcılar Belediyesi, konuyla ilgili inceleme başlattı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın talimatıyla Yapı Denetim Müdürlüğü ekiplerinin 212 AVM dosyasını açtığı bildirildi. Yapı Denetim Müdürlüğü mühendislerinin Cuma günü 212 AVM’de incelemelerde bulundukları ifade edildi. Ekiplerin tetkik kapsamında AVM yönetimiyle de görüştükleri öğrenildi.

AVM’DEN TUHAF SAVUNMA

1’inci kattaki mescid yerini kapatıp, yeni konum olarak eksi 1’inci kattaki otopark alanında izbe bir yeri ibadethane yapan AVM yetkililerinin ise tuhaf bir savunma yaptıkları öğrenildi. Bağcılar Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü ekiplerinin görüştüğü AVM yetkililerinin, “Mescidi bodrum kata alarak daha da büyüttük” savunması yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:23
  1. İstanbul
  2. 212 AVM
  3. Akit
  4. AVM
  5. 212 Outlet AVM
  6. Bağcılar Belediyesi
  7. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  8. Bağcılar Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü

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