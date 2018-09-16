Akit yazdı, yetkililer harekete geçti! 212’ye mescid soruşturması

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Mescidin kapatılarak mağazaya çevrildiği 212 AVM hakkında inceleme başlatıldı. Akit’in haberinin ardından harekete geçen belediye ekiplerinin AVM’yi mercek altına aldığı ve kapatılan mescidde tetkiklerde bulunduğu öğrenildi.

BAĞCILAR BELEDİYESi HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Bağcılar’daki 212 Outlet AVM’de mescidin kapatılarak mağazaya dönüştürülmesi skandalına yetkililer kayıtsız kalmadı. Gazetemiz Akit’te 13 Eylül’de yayınlanan “Mescidi mağazaya çevirdiler” başlıklı haberin ardından harekete geçen Bağcılar Belediyesi, konuyla ilgili inceleme başlattı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın talimatıyla Yapı Denetim Müdürlüğü ekiplerinin 212 AVM dosyasını açtığı bildirildi. Yapı Denetim Müdürlüğü mühendislerinin Cuma günü 212 AVM’de incelemelerde bulundukları ifade edildi. Ekiplerin tetkik kapsamında AVM yönetimiyle de görüştükleri öğrenildi.

AVM’DEN TUHAF SAVUNMA

1’inci kattaki mescid yerini kapatıp, yeni konum olarak eksi 1’inci kattaki otopark alanında izbe bir yeri ibadethane yapan AVM yetkililerinin ise tuhaf bir savunma yaptıkları öğrenildi. Bağcılar Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü ekiplerinin görüştüğü AVM yetkililerinin, “Mescidi bodrum kata alarak daha da büyüttük” savunması yaptığı öğrenildi.