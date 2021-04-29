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Medya Akit yazdı RTÜK harekete geçti! Camdaki Kız'a ceza yağdı
Medya

Akit yazdı RTÜK harekete geçti! Camdaki Kız'a ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yoğun olarak izleyici şikâyeti alan Camdaki Kız dizisi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:52:00 -
Akit yazdı RTÜK harekete geçti! Camdaki Kız'a ceza yağdı

 Yeni Akit  Ankara 

Gazetemizin  geçtiğimiz günlerde toplumu çöküşün eşiğine getiren dizilere dikkat çekmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçti. Her bölümü yoğun olarak izleyici şikâyeti alan dizi, RTÜK’ün gündemine geldi. Toplantıda “Camdaki Kız” raporunu etraflıca analiz eden RTÜK üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde millî, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.

Psikolojik şiddet

Dizide “Nalan” karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter “Sedat”ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, “Nalan” karakteri ile evlenme arifesinde olan “Sedat”ın evli bir kadın olan “Canan” karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikâyenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D’ye yaptırım kararı aldı.

Kanal D’ye yaptırım kararı

RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından “Nalan” karakterine küçüklükten itibaren bekâret korsesi olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle “Nalan”ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurlarını tespit etti.

Raporu hazırlayan uzmanın, 6112 sayılı Kanunda bulunan yayınlar “manevî değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” maddelerinin ihlal edildiği önerisini haklı gören Üst Kurul, müzakerelerin sonunda Kanal D’ye idari para cezası verilmesine karar verdi.


Yeni Akit Gazetesi
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