Akit yazdı prangalar kırıldı Mağdur ve mazlumlardan teşekkür: İyi ki Akit var

Zekeriya Say İstanbul

Millet ve mukaddesat düşmanlarına karşı çeyrek asırdır verdiği haklı mücadelenin karşılığını mazlumların ve mağdurların yüzünün gülmesiyle alan Akit, yaptığı özel haberlerle 2020 yılında da birçok sorunun çözüme kavuşmasını sağladı. Dayatılana boyun eğmeyen, mücadeleden geri durmayan, karanlık mihrakların oyunlarını bozan, gaflete ve ihanete geçit vermeyen Akit, somut bilgi ve belgelere dayanan haberleriyle yıl boyunca birçok yanlışın önlenmesini sağlayarak 2020 yılına da damga vurdu. İşte, manşetleriyle Türkiye gündeminin ilk sıralarına oturan Akit’in 2020 yılında yetkilileri harekete geçirerek sorunları çözüme kavuşturan ve “İyi ki Akit var” dedirten o haberleri…

Ayasofya bayramı yaşandı

86 yıllık Ayasofya hüznü Akit’in ısrarlı manşetleri sonunda büyük bir sevince dönüştü. Akit, Ayasofya’nın yeniden aslına dönmesini ‘Ayasofya Bayramı’ diyerek duyurdu. Kurulduğu günden bugüne kadar Ayasofya konusunda bilinçli bir yayıncılık sergileyen Akit, ümmetin sesi oldu.

Din subaylığı geri geldi

Vesayet odakları tarafından 27 Mayıs darbesinin ardından fiilen, 1967’de ise hukuken kaldırılan “Din Subaylığı” birimi Akit’in ısrarlı yayınları sonucu yeniden TSK bünyesinde yeniden ihdas edildi. Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkaran Din Subaylığı’nı, ‘Peygamber Ocağına tabur imamı şart’ manşetiyle kamuoyunun gündemine getirmiş ve konuyu sürekli canlı tutmuştuk.

Uydurulan İslâmi dâvâlar

Yayınlarımızın ardından, FETÖ’cü yargı mensupları tarafından “Evde harita bulundurmak ve telefondaki kişiye ‘kardeş’ demek” gibi hukuki boyutu olmayan komik isnatlarla zindanlara atılan Hizb-ut Tahrirli mazlumlar adaletle tanıştı. Akit’in ısrarlı yayınları ve Anayasa Mahkemesi’nin hakkı teslim eden kararları sonrası son iki yılda cezaevinde bulunan 37 Müslümandan 28’i tahliye olurken, tutuksuz yargılanan 50’yi aşkın mazlum ise kendilerine yöneltilen tüm suçlamalardan aklandı.

Sivas mazlumu tahliye oldu

Sivas mazlumlarının mağduriyetlerini yılmadan manşetine taşıyan Akit, 2020’de bir pranganın daha kırılmasına vesile oldu. Akit’in tam 52 manşet haberiyle gündeme taşıdığı yaşlı ve ağır hasta Ahmet Turan Kılıç’ın mağduriyeti son buldu. 86 yaşında Kılıç, Adli Tıp Kurumu’nun tahliye yönündeki 17/01/2020 tarihli raporu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Nafakazedeye hukuki destek

Nafakazede ve depremzede Sezai Aygün’ün mağduriyetinin giderilmesi için Akit’in 14 Şubat’ta yayınladığı “Süresiz nafaka zulmü deprem kadar ağır” haberi sonrası Malatya Valiliği ve Doğanyol Kaymakamlığı hakerete geçerek, Aygün’e hukuki destek sağlandığı öğrenildi. Akit’in haberinin ardından konuya hassasiyetle yaklaşıldığını ifade eden Aygün, “İyi ki Akit var” dedi.

Sapkın kitaplar toplatıldı

Gazetemiz Akit’in, eşcinsellik propagandasının yapıldığı, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarıyla ilgili attığı “Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak tutun” manşetinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Eşcinselliğe teşvik ifadelerinin yer aldığı kitapların tüm nüshaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla toplatılıp imha edildi.

Kur’an öğreticileri güldü

Virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında öğretmenler ek ücret alırken, yıllardır üvey evlat muamelesi gören fahri Kur’an Kursu Öğreticileri’nin bu haktan mahrum edilmesi konusuna Akit’in dikkat çekmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursu öğreticilerinin ders ve ek ders saati kararında değişiklik yaptı. Öğreticiler tedbirleri kapsamında okulların tatil olduğu günlerde ek ders ücretlerini almaya başladı.

Bakan devreye girdi

Yeni Akit gazetesi, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için 40 gündür Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bekleyen TIR şoförlerinin mağduriyetini yazdı, sorun çözüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 280 şoförün mağduriyetinin giderildiği açıklaması üzerine tır’ların Türkiye’ye girişine izin çıktı. Tır şoförlerinin karantina ve sağlık tedbirleri alınarak yurda girişleri başladı.

Rothschıld ailesine fren

Pek çok defa Türkiye’de yasalara aykırı madencilik faaliyetlerini gündeme getirdiğimiz Siyonist banker Rothschild ailesinin kontrolündeki Clariant firmasına ait Büğdüz köyündeki maden ocağına daimi nezaretçi atanmaması nedeniyle durduruldu.

Sömürüye dur denildi

Atatürk’ün ismini kullanarak öğrenci velilerinin en az 7.5 milyonunu cebe indiren ve lüks villasını uyuşturucu tarlasına dönüştüren Murat Şahin’in sahibi olduğu Mustafa Kemal Okulları’yla ilgili harekete geçildi. Olaya el koyan Milli Eğitim Bakanlığı, 3 kampüsün ruhsatını iptal etti.

Netflix’e ayar verdik!

Netflix’in, Ramazan ayının ilk günü vizyona sokmayı planladığı eşcinsel temalı “Aşk 101” adlı dizi ile ilgili Akit’in yaptığı haklı haberler sonucu RTÜK ahlaksız diziyi takibe alındı. Ümmetin sesi Akit’in yayınları sonucu, Netflix diziyi eşcinsel içeriklerden ayıklayarak yayınlamak zorunda kaldı.