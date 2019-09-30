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Akit yazdı, kaynak kitap soygunu bitti

Sancaktepe’de okul müdürü kitap dayatmasından vazgeçti!... Akit’in, ‘Anasınıfında kaynak kitap soygunu’ başlıklı haberinin ardından İstanbul Sancaktepe’de bulunan 19 Mayıs İlköğretim Okulu’nun Müdürü Dilaver Sarıgül, öğrencilere zorla satmaya çalıştığı ek kaynağın satışını iptal etti. Akit’e açıklamada bulunan veli H.Ş, “Allah Akit Gazetesi’nden razı olsun sesimizi duyurdu” şeklinde konuştu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
Akit yazdı, kaynak kitap soygunu bitti

 Oğuzhan Gültekin 

Akit’in, ‘Anasınıfında kaynak kitap soygunu’ başlıklı haberinin ardından İstanbul Sancaktepe’de bulunan 19 Mayıs İlköğretim Okulu’nun Müdürü Dilaver Sarıgül, öğrencilere zorla satmaya çalıştığı ek kaynağın satışını iptal etti.

Acil toplantı yaparak kitap satışını durdurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle okullarda kitap satışını yasaklamasına rağmen İstanbul Sancaktepe’de 19 Mayıs ilköğretim Okulu Müdürü tarafından ek kaynak kitap satışı yapıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Akit’in ulaştığı Okul Müdürü, hakkında ki iddiaları yalanlayarak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylese de Akit’in, ‘Anasınıfında kaynak kitap soygunu’ başlıklı haberinin ardından Okul Müdürü Dilaver Sarıgül’ün okul yönetimiyle acil toplantı yaparak kitap satışını iptal ettiği ve birçok veliye zorla sattığı kitapların paralarını geri iade ettiği öğrenildi.

Veliler mağdur!

Daha önce maddi durumu iyi olmadığı için Okul Müdürü Dilaver Sarıgül’ün 200 TL’ye satmaya çalıştığı kitabı dışarıdan 170 TL’ye alan veliler, okul müdürünün kitap satışını iptal etmesi ve dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitaplarından vereceğini açıklamasıyla mağdur oldular. ‘Allah, Akit Gazetesi’nden razı olsun sesimizi duyurdu’ diyen veli H.Ş, “Olaydan sonra çocuğumun öğretmeni beni rezil etti. ‘Olayı bu kadar büyütmenin anlamı yoktu, kendi aramızda çözerdik’ dedi. Halbuki okul bize ilk  toplantıda ‘Bu kitaptan ders işlenecek. Kitabı onaylıyor musunuz?’ diye sorduğunda hepimiz imza verdik. Daha sonra Okul Müdürü kitabı 200 TL’ye satınca biz de mecburen dışarıdan temin etmek zorunda kaldık. Okul Müdürü şimdi de kitap satışını iptal etti. Ayrıca dersleri de Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı kitaplardan işleyeceğini söyleyerek okuldan kitap alan velilerin paralarını geri iade etti. Biz kitapları dışarıdan aldığımız için geri iadesini yapamıyoruz. Kitabı aldığımız yer geri iade almıyor. Olaydan sonra çocuğumun öğretmeni, ‘Ben eskisi kadar size güvenmiyorum. 15 senelik öğretmenim, benim cebime bir kuruş para girmiyor. Bu gibi sorunları kendi aramızda çözebilirdik. Eğer bu durumdan çok rahatsızsanız çocuklarınızı okuldan alın’ diyerek alttan alttan mesajlar verdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
  1. Akit
  2. İstanbul Sancaktepe
  3. 19 Mayıs İlköğretim Okulu’nun Müdürü Dilaver Sarıgül
  4. 19 Mayıs İlköğretim Okulu
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. ek kaynak kitap satışı
  7. Okul Müdürü Dilaver Sarıgül

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  • Çapa Atatürk ortaokulundaÇapa Atatürk ortaokulunda28 dk önce
    Yukarda yazdığım okulun öğretmenleri berillerikleri kitabları aldırıyorlar ondan başka kitapta istemiyorlar
  • eyupeyup30 dk önce
    Boyle bir cok ornek var. Tesekkurler Akit
  • SeyfullahSeyfullah35 dk önce
    Bu müdürü görevden almak lazım
  • AbdullahAbdullah38 dk önce
    O kitapların parasıyla çocuklara iyi eğitim veriliyordu, çalışma kağıtları, alıştırmalar. Şimdi o çocukların eğitim kalitesi düşecek. Özel okullara boşuna göndermiyor insanlar çocuklarını. Bu çocuklar artık onlardan geri kalacak.

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