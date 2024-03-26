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Gündem Akit yazdı Ekrem itiraf etti!
Gündem

Akit yazdı Ekrem itiraf etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:36:00 -
Akit yazdı Ekrem itiraf etti!

Boğaz'daki yüz milyonlarca liralık ultra lüks villalarını, mal varlığı listesinde göstermeyerek halktan saklayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit'in duyurmasının ardından itiraf etmek zorunda kaldı.

 HABER MERKEZİ 

Siyasete girmeden önce köfte satan ve seçime 23 gün kala göstermelik bir mal varlığı listesi açıklayarak servetinin büyük kısmını gizleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oyununu akit bozdu. Adeta Karun kadar zengin olan ve servetinin büyük kısmını yüzde 80 oranında pay sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’a devreden İmamoğlu, akit’in 25 Mart’ta “Ekrem milyarlık sarayını gizlemiş” başlıklı haberinin ardından katıldığı bir canlı yayında, değeri 50 milyon doları bulan Boğaz manzaralı 3 adet ultra lüks villasının olduğunu itiraf etti.

Yandaş Sözcü TV'de katıldığı programda sözde duayen gazeteci Uğur Dündar’ın çanak sorusu ile büyük skandalı perdelemeye çalışan İmamoğlu, mal beyanında yer almayan, ailesi, babası ve çalışanlarının konaklayacağı 3 malikanenin İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti. İçerisinde spor salonundan saunaya, yüzme havuzundan yazlık-kışlık bahçesine kadar tüm detayların düşünüldüğü 3 villaya “ticari mal” muamelesi yapacak kadar pişkinleşen İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" diyerek rezaletine tüy dikti.

HÜLLECİ EKREM

Akit haberinde, Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan’da yer alan villaların, Ekrem İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığını belgelemişti. Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi, Osman Barlas Caddesi 17 numarada bulunan ve 1990'ların başında yapılan havuzlu villayı emekli bir bürokrattan satın alarak dönüştüren İmamoğlu, hemen bitişikteki iki villayı da yakın dostu Trabzonlu iş adamı Ali Nuhoğlu'nun kurduğu paravan şirket üzerinden satın alarak büyük bir hülleye imza atmıştı. Aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat tarafından bir mimarlık şirketine yaptırılan 3 adet villada inşaat ve tadilat çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

EKREM PROJEYE UYMADI

Boğaziçi geri görünüm bölgesinde yer alan ve İmamoğlu’nun ailesi ile birlikte yaşayacağı ifade edilen inşaat halindeki villada, çatıya kadar yükselen asansör kulesinin projeye aykırı olduğu iddia ediliyor. Bazı komşular, villada kaldırım payına da uyulmadığını iddia ediyor. Bu usulsüzlükleri Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve CHP’li Sarıyer Belediyesi'nin denetlemesi gerekiyor.
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İşte Akit'te çıkan o haber:

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