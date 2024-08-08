Akit yazdı CHP’liler tutuştu! Yolsuzluğu yazan Poyraz’a yıldırım ihraç

Özel Haber

CHP’li belediyelerde dönen yolsuzlukları, rüşvetleri ve rant çarkını ifşa ettiği için 2022 yılında, evinin önünde öldüresiye darp edilen ve 4 gün komada kalan Poyraz’ın kaleme aldığı “İsa’nın Çocukları” kitabının tanıtımından rahatsız olan CHP’li yöneticiler, şimdi de “ihraç” ve “dava” kartını devreye soktu.

Günel'den jet dava

Haberimizin ardından harekete geçen CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Sürekli ismi yolsuzluklarla ve skandallarla anılan CHP’li Günel, Poyraz’ın iddialarıan yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Ergün Poyraz yayınlanan son haberinde Cumhuriyet Halk Partisi üzerine bir çok gerçek dışı yalan ve iftiradan oluşan yazılar yazmış hiç bir zaman bastıramadığı sözde kitaplara kapak yaptırmıştır. Bu eylemleri ile algı yaratmaya çalışmıştır.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’den jet ihraç

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Ergün Poyraz en kısa zamanda ihraç edilecektir” ifadelerini kullandı.

Akit'e konuştum çünkü onlar insan

CHP’liler yüzünden daha önce ölümden döndüğünü hatırlatan Ergün Poyraz ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada neden gazetemize konuştuğunu şu sözlerle izah etti:

“Şimdi FETÖ'cü Ömer Günel ve FETÖ'cü itleri kuduz köpek gibi saldırıyorlar: Niye Akit'e demeç vermişim. Çünkü onlar insan. Saldırıya uğradım dört gün ölüm döşeğinde kaldım, CHP'den ne ilçe ne il başkanı ne sözde milletvekilleri dahil hiç kimse geçmiş olsun demedi. Ancak AKP milletvekillerinin tamamı geçmiş olsun diye aradı. Şimdi utanmaz Ömer ve köpekleri ne yüzle konuşuyor. Günlerdir FETÖ ile işbirlikçiği yapıp bana saldırdıkları halde. Kuduz köpeklerin havlamasına itibar edilmez.”

“Ben böyle hırsızlık görmedim”

Akit’in gündeme bomba gibi düşen ve CHP’lilerin eteğini tutuşturan haberi şöyle: