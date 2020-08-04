Akit yalanını yüzüne çarpınca İrfan Değirmenci böyle kıvırdı
Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci Değirmenci, Akit'in yalanını yüzüne çarpması üzerine geri vites attı.
yeniakit.com.tr
CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, İstanbul'da havalimanlarına yolcu taşımacılığı yapan Havaist otobüslerinin 100 kişi taşıdığı yalanı ortaya çıkınca kıvırdı.
Canlı yayında açık açık yalan söyleyince yalanının yüzüne çarpan Akit'i aşağılamaya çalıştı.
Değirmenci yalanına bahane olarak "mübalağa" kılıfını öne sürdü.