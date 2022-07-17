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Gündem Akit yalanını ortaya çıkarınca kudurdu! Mossad bağlantısı olduğu iddia edilen Ümit Özdağ'ı çöplüğüne gömen ayar!
Gündem

Akit yalanını ortaya çıkarınca kudurdu! Mossad bağlantısı olduğu iddia edilen Ümit Özdağ'ı çöplüğüne gömen ayar!

Mossad ile görüştüğü iddia edilen Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, Suriyeliler üzerinden yalanlara başvurarak provokasyona soyunmaya devam ederken son yalanı yine elinde patladı. 13 yaşındaki küçük çocuğa kezzabı Suriyelilerin attığını iddia eden Ümit Özdağ, Akit yalanını ortaya çıkarınca çıldırdı. Babasıyla konuştuğunu da iddia ederek yalanını pekiştirmeye çalışan Ümit Özdağ, Akit'i hedef alarak sosyal medyadan "kişi kendinden bilir işi" atasözünü hatırlatan bir saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 17:51:00 - 2022-07-17 18:13:00
Akit yalanını ortaya çıkarınca kudurdu! Mossad bağlantısı olduğu iddia edilen Ümit Özdağ'ı çöplüğüne gömen ayar!

 yeniakit.com.tr / akittv.com.tr 

Tek vasfı nifak tohumları ekmek olan, siyaset namına tam bir vasıfsızlık abidesi olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, darbeci babasının geçmişini unutup yalanlarını ortaya çıkaran Akit’e saldırınca sert kayaya çarptı.

Kezzabı "Suriyeliler attı" dedi, arkadaşı çıktı! Akit, yalanını ortaya çıkarınca kudurdu

"Suriyeliler attı" diyerek yüzüne arkadaşı tarafından kezzap atılan çocuğun babasını aradığı yalanını ortaya çıkarmasından sonra Akit'i sosyal medya hesabı üzerinden hedef alan Özdağ, "kişi kendinden bilir işi" dedirten bir saldırıda bulundu.

Akit Medya Grubu’nu Türkiye’de şer odaklarının uzantısı olmakla suçlayan Özdağ, kendi babasının sicilini unutarak karalama kampanyası başlattı.

Akit Medya Grubu’nu hedef aldı

Twitter'da yaptığı alçak paylaşımda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilmi bir mesele üzerinden yaptığı uyarısını da kullanan Özdağ, “Kraliçenin müslümanı AKİT Türkiye’nin bağımsızlığına karşı çalışan odaktır. Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları AKİT’in Lawrence operasyonun güncel hali, İngiliz Muhipler Cemiyetinin modern şekli olduğunu göstermektedir. AKİT Damat Ferit’in çizgisini temsil eder.” ifadelerinikullandı. Vasıfsız ‘yerli Nazi’ Ümit Özdağ’ı çöplüğüne gömen cevabı ise Akit TV program moderatörü Sabri Balaman verdi.

Balaman, darbeci babasını hatırlattı! "Bu utanç size yetmiyor mu?"

Özdağ’ın babasının 27 Mayıs 1960 darbesine kurmay yüzbaşı olarak fiilen de katılmış muzaffer Özdağ olduğunu belirten Balaman, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“Akit Medya Gurubu, 1960 darbesini yapmadı Ümit bey...? Sizin babanız KRALİÇE adına ve ABD çocukları ile birlikte ülkeme kara bir tarih yazmıştır Sn. Ümit bey. Bu utanç size yetmiyor mu...?

27 mayıs 1960 darbesine kurmay yüzbaşı olarak fiilen de katılmış Muzaffer Özdağ'dır. Darbenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi tarafından dışlanan on dört subaydan biridir ve sürgün edildiği Tokyo'da oğlu Ümit Özdağ dünyaya gözlerini açmıştır.

Bildiğiniz üzere on dörtler darbeden sonra yönetimi tekrar sivil iktidara devretmek istememiştir. Elbette hiç bir evlat babasının yaptıklarından mesul değildir.

Sadece babasının bir darbe ile seçilmiş iktidarı devirmesi oğlunun demokratik yollarla iktidara gelmeye çalışması bir hayli enteresan.”

Doğan Kasadolu da Özdağ'ı köşeye sıkıştırdı

Öte yandan Ümit Özdağ’a bir ayar da iş adamı Doğan Kasadolu’dan geldi. Kasadolu, Ümit Özdağ’a “Finansmanını kim sağlıyor?” sorusunu yönelterek ‘Nazi artığı’ Özdağ’ı köşeye sıkıştırdı.

İşte Akit'in Özdağ'ı kudurtan haberleri:

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