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Siyaset Akit Tv'den Muharrem İnce'ye açık çağrı!
Siyaset

Akit Tv'den Muharrem İnce'ye açık çağrı!

Akit Tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi canlı yayında Akit Tv'ye davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:09:00 - 2021-06-12 15:10:36

 Yeniakit.com.tr 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Ana Haber bülteninde, Akit Tv canlı yayınına davet eden Muharrem Coşkun, "CHP medyası ekranını açmasın, önemli değil. Haklısınız o kunuda. Onlar çağırmazlar. Ama bakın ben buradan açık ve net çağrı yapıyorum. Akit Tv ekranı size açık sayın İnce." dedi. Akit Tv'nin farklı seslere açık olduğunu belirten Coşkun, şöyle devam etti:

Biz Türkiye'deki en özgür televizyon ekranıyız

"Kırmızı Masa'da herşeyi açıkça konuşuyoruz. Daha önce sayın Fatih Erbakan, sayın Temel Karamollaoğlu, sayın Mustafa Sarıgül ve sayın Doğu Perinçek geldi. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener'i davet ettik. Dolayısıyla her sese ekranımızı açıyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı olarak sizi de televizyonumuza bekliyoruz. Biz Türkiye'deki en özgür televizyon ekranıyız."

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Yorumlar

MİLLET

Kılıçdaroglu gelmez gelemez çünkü onun ipi başkasının elinde
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havva BULUT

ha ha ha özgür ha ha ah akit senmi özgürsün ha aha ha
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