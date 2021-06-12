Akit Tv'den Muharrem İnce'ye açık çağrı!

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Ana Haber bülteninde, Akit Tv canlı yayınına davet eden Muharrem Coşkun, "CHP medyası ekranını açmasın, önemli değil. Haklısınız o kunuda. Onlar çağırmazlar. Ama bakın ben buradan açık ve net çağrı yapıyorum. Akit Tv ekranı size açık sayın İnce." dedi. Akit Tv'nin farklı seslere açık olduğunu belirten Coşkun, şöyle devam etti:

Biz Türkiye'deki en özgür televizyon ekranıyız

"Kırmızı Masa'da herşeyi açıkça konuşuyoruz. Daha önce sayın Fatih Erbakan, sayın Temel Karamollaoğlu, sayın Mustafa Sarıgül ve sayın Doğu Perinçek geldi. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener'i davet ettik. Dolayısıyla her sese ekranımızı açıyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı olarak sizi de televizyonumuza bekliyoruz. Biz Türkiye'deki en özgür televizyon ekranıyız."