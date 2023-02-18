  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk'tan yine ilginç yorum! Şok eden açıklama... Son detay!

Emekli korgeneral 'İran'ın o silahı Türkiye'ye karşı aldığını' söylemişti! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü

Şimdi her yerde ispatlamaya çalışıyor! e-Devlet'e girmeye çalışırken şoke oldu

Hatay’da kentsel dönüşümü Barış Atay ve kışkırttığı sol örgütler engellemiş!

Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor

Siz ancak bundan anlarsınız! Fahiş ücretlere valilik tokadı

Depremin Türkiye'ye maliyeti ne kadar? Morgan Stanley'den açıklama

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim duyuruldu! O tarih son: Yağ çeşitleri ve çayın fiyatı düştü
Gündem Akit TV'de felaketin boyutunu anlattı: Son 500 yılın en büyük depremi
Gündem

Akit TV'de felaketin boyutunu anlattı: Son 500 yılın en büyük depremi

Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 21:24:00 - 2023-02-18 22:14:04
Akit TV'de felaketin boyutunu anlattı: Son 500 yılın en büyük depremi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ercan, hayatı boyunca birçok depreme tanıklık ettiğini, ancak böylesine büyük bir felaketle ilk kez karşılaştığını söyledi.

"Erzincan'dan bile daha büyük bu deprem. Gölcük'ten 7 kat daha büyük. Gölcük bunun yanında çocuk kalıyor ki orada 17 bin 800 kişi öldü" diyen Ercan, "Ne yazık ki can kayıpları daha da artacak. Umarız büyümez diyoruz ama... Bu sıradan bir deprem değil. Buna tüm dünya şaşırdı" şeklinde konuştu.

Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremin son 500 yılın en büyük depremi olduğunu söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23