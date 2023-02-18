Akit TV'de felaketin boyutunu anlattı: Son 500 yılın en büyük depremi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ercan, hayatı boyunca birçok depreme tanıklık ettiğini, ancak böylesine büyük bir felaketle ilk kez karşılaştığını söyledi.

"Erzincan'dan bile daha büyük bu deprem. Gölcük'ten 7 kat daha büyük. Gölcük bunun yanında çocuk kalıyor ki orada 17 bin 800 kişi öldü" diyen Ercan, "Ne yazık ki can kayıpları daha da artacak. Umarız büyümez diyoruz ama... Bu sıradan bir deprem değil. Buna tüm dünya şaşırdı" şeklinde konuştu.

Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremin son 500 yılın en büyük depremi olduğunu söyledi.