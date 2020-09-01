Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunmuştu! Peki kimdir bu CHP'li vekil? Ali Mahir Başarır'dan akla ziyan sallamalar

yeniakit.com.tr 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’den canlı yayın yapan Akit TV, basit bir tashih hatası nedeniyle iki gündür laikçiler tarafından hedef gösteriliyor. Canlı yayın KJ’sinde daha önce Sözcü, Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerin defalarca yaptığı hatayı yapan Akit TV, klavyede r ve t harflerinin yan yana bulunması nedeniyle sehven “anırkabir” ifadesini kullandı.

Bu basit hatadan dolayı akılalmaz iftiralara maruz kalan Akit TV hakkında, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır suç duyurusunda bulundu. Kendi savunduğu gazetelerin de defalarca yaptığı hatayı görmezden gelen Başarır, Akit’e iftiralar atarak yazının kasıtlı yapıldığını ileri sürdü.

Yalanda çığır açmış

CHP’li milletvekili Başarır’ın yalan karnesi epey kabarık çıktı. “Sallamayı” adet edinen Ali Mahir Başarır’ın, daha önce Reza Sarraf’ın ABD’de görülen davası üzerinden akılalmaz yorumlarda bulunduğu belirlendi.

Dönemin Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Reza Sarraf’ın ABD’de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı sıralarda bir televizyon programına katılan CHP’li vekilin, referandumda “evet” oylarının azalmaması için Sarraf olayının üzerine gitmediğini savunduğu görüldü. CHP’li Başarır, referandumdan sonra Sarraf davasının üzerine gidileceğini iddia etse de, seçimin üzerinden 3 yıl geçti ve Sarraf ABD’de elini kolunu sallaya sallaya geziyor!..

FETÖ’yü de savunmuş

Ayrıca CHP’li vekilin, dönemin Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya yönelik kumpasın arkasında FETÖ’nün olduğu iddialarına da sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Hakan Atilla davası nedeniyle FETÖ’nün işaret edilmesinin CHP’li vekili neden rahatsız ettiği de merak konusu oldu!..

Akit TV’yi hedef gösterenler kendi gazetelerine sessiz!

Akit TV’nin canlı yayın KJ’sinde sehven “anırkabir” yazması nedeniyle adeta kin kusan laikçi kesim, kendi gazetelerinin yaptığı hatalara sesini çıkarmıyor. Daha önce Sözcü’nün Aziz Sancar ve Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı haberlerinde “Anıtkabir” yerine “anırkabir” yazdığı belirlenirken, Hürriyet ve Milliyet’in de aynı hataya düştükleri dikkatlerden kaçmadı. Bununla birlikte Sözcü Akit’i söz konusu hata yüzünden aklınca hain ilan ederken, Hürriyet ve Milliyet’in de kurumuma saldırması dikkatlerden kaçmıyor…

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Akit hakkında suç duyurusunda bulunurken, başta Sözcü olmak üzere diğer medya organlarına sesini çıkarmaması da malum mahallenin kokuşmuş ideolojilerinin ne denli mide bulandırıcı bir seviyeye düştüğünün göstergesi olarak önümüzde duruyor!..