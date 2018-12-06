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Akit soruyor: Mehmet Özhaseki hakkına ne düşünüyorsunuz?

'Akit soruyor' ekibi Ankara sokaklarındaydı. Vatandaşlara AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki hakkında ne düşündüklerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar...

06 Aralık 2018 Perşembe 10:27

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partilerde adaylarını açıklamaya başladı. Yerel seçimlere Cumhur ittifakı çatısı altında girecek olan AK Parti ve MHP’nin de adayları belli oldu. MHP Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyerek AK Parti’nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti, Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı olarakMehmet Özhaseki’yi gösterdi.

'Akit soruyor'ekibi de Ankara sokaklarına çıktı ve Ankaralıların AK Parti’nin Mehmet Özhaseki’yi aday göstermesi hakkında görüşlerini aldı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:27
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mehmet Özhaseki
  4. AK Parti
  5. Ankara

YORUM YAZ

  • AlperAlper15 dk önce
    Birileri faizi tavan yaptırmış,keza islamın diğer yasakları aynen ama siz hala müslümanız deyip nasıl bu zihniyeti destekliyorsunuz?
  • FatmaFatma30 dk önce
    Hep kadınlara sormuşsunuz. Erkeklere neden sormadınız. Haram demi pardon!
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