Akit soruyor: Mehmet Özhaseki hakkına ne düşünüyorsunuz?

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partilerde adaylarını açıklamaya başladı. Yerel seçimlere Cumhur ittifakı çatısı altında girecek olan AK Parti ve MHP’nin de adayları belli oldu. MHP Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyerek AK Parti’nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti, Ankara Büyükşehir belediye Başkan adayı olarakMehmet Özhaseki’yi gösterdi.

'Akit soruyor'ekibi de Ankara sokaklarına çıktı ve Ankaralıların AK Parti’nin Mehmet Özhaseki’yi aday göstermesi hakkında görüşlerini aldı.

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