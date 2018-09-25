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Akit Soruyor: Kadınlara özel şehir içi ulaşım araçlarını ister miydiniz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullu vatandaşlara; "Pembe Vagon gibi kadınlara özel şehir içi ulaşım araçlarını ister miydiniz?" sorusunu yöneltti.

25 Eylül 2018 Salı 15:54

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Karma eğitim sistemi tercihe dayalı bir modele dönüştürüldükten sonra şimdi de benzer konular tartışılmaya başlandı.

İstanbul'da Metrobüs, Metro ve Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kalabalığında sıkıntı yaşayan kadınlar, tercihe dayalı ulaşım sistemini istediklerini dile getirdiler.

Akit Soruyor ekibi İstanbullu kadınlara mikrofon uzattı ve şehir içi ulaşım konusundaki fikirlerini sordu. Mikrofon uzattığımız kadınlar toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntılarını dile getirirken; 'Pembe Vagon', 'Pembe Otobüs' gibi kendilerine ayrılacak araçlarda seyahat etmek istediklerini söylediler.

Aslı A.
" - Evet isterdim. Çok güzel bir şey. Bence çok çok güzel bir uygulama. Türkiye'nin her tarafında olması gerekiyor. Çünkü burası Türkiye."

Burcu K.
" -Bayanları tacizden koruma amaçlı düşünülen bir uygulama. İyi düşünülmüş. Güzel bir şey."

Leyla Z.
" - İsterdim. Çünkü toplumumuz artık gittikçe kötüleşiyor. Kadın-Erkek büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bence kadınların ayrı toplu taşıma araçlarında olması daha güzel."

Işık Ç.
" -Tabii ki daha rahat olur. Geç saat olduğu zamanlarda erkeklerin dikkatini çekiyoruz. Bundan dolayı insanların gözü direk bizim üzerimizde olduğu için rahatsızlık duyuyorum."

Aliye P.
" - Tabii ki isterdim. Sıkış sıkış gidiyoruz. Minibüs dolu olduğu halde binmeye çalışıyorlar. Dünya kadar sebebi var."

Ayşe Ö.
" - Olsaydı kullanırdım. Olmasını da isterim. Erkekler kendilerine pek dikkat etmiyorlar. Olmasını isterim yani."

Türkiye'de kadınlara ayrı ulaşım aracı; ilk olarak Malatya'da 'Pembe Trambüsler' ile uygulanmaya başladı. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi de metrolarda 'Pembe Vagon' uygulaması başlattı.

Dünyada ise birçok ülkede uygulanıyor. Japonya ve Brezilya bunlardan bazıları. İngiltere'de de İşçi Partililer tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:54
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. kadınlara özel ulaşım araçları

YORUM YAZ

  • ferhatferhat17 dk önce
    Bir erkek olarak ben de isterim. Tıkış tıkış otobüslerde, rahatsız oluyorum.
  • osmanosman51 dk önce
    Ben cevabınızı vereyim. Daha ahlaklı bir nesil yetiştirirseniz sorunu çözmüş olacaksınız...
  • sfsf1 sa önce
    Sorunun temelini çözmek yerine sonucu değiştirmeye çalışmak çözüm değildir.Ne yani pembe vagon olmayınca kadıntoplu taşımaya binmesin mi?yada pembe olmayana binen kötü kadın aranan kadın mı manasına gelsin?Bak değerli kardeşim birey olarak saçma sapan yetişirseniz ve yetiştirdiklerinizde saçma sapan birey olursa çözüm bulmazsınız.Onun yerine vatadaş olarak düzgün bireyler yetiştirmek ve kendi düzgünlüğümüzden sorumluyuz.Sorun anca böyle çözülür.Kadınlar ne diyor dikkat ettiniz mi? taciz ediliyoruz.Kim ediyor?erkekler.Demek ki düzgün adam yetiştirmek gerekli.Eh ne diyeyim?pembe otobüs,pembe taksi,pembe,dolmuş,pembe gemi,pembe uçak,pembe cafe,pembe okul,pembe,kütüphane,pembe .her yeri herşeyi pembe yapalım da sorun çözülmüş mü olacak?Anlayana...
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