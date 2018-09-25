Akit Soruyor: Kadınlara özel şehir içi ulaşım araçlarını ister miydiniz?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Karma eğitim sistemi tercihe dayalı bir modele dönüştürüldükten sonra şimdi de benzer konular tartışılmaya başlandı.

İstanbul'da Metrobüs, Metro ve Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kalabalığında sıkıntı yaşayan kadınlar, tercihe dayalı ulaşım sistemini istediklerini dile getirdiler.

Akit Soruyor ekibi İstanbullu kadınlara mikrofon uzattı ve şehir içi ulaşım konusundaki fikirlerini sordu. Mikrofon uzattığımız kadınlar toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntılarını dile getirirken; 'Pembe Vagon', 'Pembe Otobüs' gibi kendilerine ayrılacak araçlarda seyahat etmek istediklerini söylediler.

Aslı A.

" - Evet isterdim. Çok güzel bir şey. Bence çok çok güzel bir uygulama. Türkiye'nin her tarafında olması gerekiyor. Çünkü burası Türkiye."

Burcu K.

" -Bayanları tacizden koruma amaçlı düşünülen bir uygulama. İyi düşünülmüş. Güzel bir şey."

Leyla Z.

" - İsterdim. Çünkü toplumumuz artık gittikçe kötüleşiyor. Kadın-Erkek büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bence kadınların ayrı toplu taşıma araçlarında olması daha güzel."

Işık Ç.

" -Tabii ki daha rahat olur. Geç saat olduğu zamanlarda erkeklerin dikkatini çekiyoruz. Bundan dolayı insanların gözü direk bizim üzerimizde olduğu için rahatsızlık duyuyorum."

Aliye P.

" - Tabii ki isterdim. Sıkış sıkış gidiyoruz. Minibüs dolu olduğu halde binmeye çalışıyorlar. Dünya kadar sebebi var."

Ayşe Ö.

" - Olsaydı kullanırdım. Olmasını da isterim. Erkekler kendilerine pek dikkat etmiyorlar. Olmasını isterim yani."

Türkiye'de kadınlara ayrı ulaşım aracı; ilk olarak Malatya'da 'Pembe Trambüsler' ile uygulanmaya başladı. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi de metrolarda 'Pembe Vagon' uygulaması başlattı.

Dünyada ise birçok ülkede uygulanıyor. Japonya ve Brezilya bunlardan bazıları. İngiltere'de de İşçi Partililer tarafından sıkça gündeme getiriliyor.