  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'la ilgili bu kar yağışı haberi herkesi üzecek: Dönüşü olmayan yola girildi

İşte Türkiye'nin yeni silahı NAZAR! Emekli albay ' Biz göremeyiz onu' diyerek duyurdu

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği

Ekrem'in son oyunu! "Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım"

Meral Akşener'e soğuk duş! İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

'Türkiye ikna etmeli' diyen Cihat Yaycı öyle bir şey gösterdi ki... ABD, Yunanistan ve Fransa panikleyecek

CHP Kandil’e teslim! DEM ifşa etti.. Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Esenyurt DEM’e verildi

Haniye'den ateşkes açıklaması

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Gündem Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız
Gündem

Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

Yeniakit Publisher
2024-02-17 22:27:00 - 2024-02-17 22:40:16
Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

Bugün İstanbul'da 10’uncusu düzenlen Gazze konulu “Diriliş Buluşmaları” programında yeni bir Mavi Marmara hareketinin başlatılacağını açıklayan İHH Başkanı Av. Bülent Yıldırım’ın sözlerine ilk destek, Akit Medya Grubu'ndan geldi.

10’uncusu düzenlen Gazze konulu “Diriliş Buluşmaları” programında, İsrail zulmünü yarmak için girilişilecek yeni bir Mavi Marmara hazırlığı içinde olduklarını kaydeden İHH Başkanı Av. Bülent Yıldırım’a, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’ndan destek geldi.

Akit ailesi olarak, zalim İsrail’in alçakça saldırısı ve Gazze’deki ablukasını yıkmaya yönelik girişime destek olma kararı aldıklarını ifade eden Karahasanoğlu, “İHH’yı canı gönülden destekliyoruz, zalimin karşısında onurlu bir duruş sergileyen sivil toplum kuruluşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeni bir Mavi Marmara gemisiyle Filistin’deki mazlum kardeşlerimize yardım eli uzatılmasına öncülük edecek İHH’nın arkasındayız. Medya gücümüzü bu konuda seferber etmeye hazırız” dedi.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023’te 231 operasyona katıldı
İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023’te 231 operasyona katıldı

Aktüel

İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023’te 231 operasyona katıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İHH 2023 yılında da yüz binlerce yetime destek oldu
İHH 2023 yılında da yüz binlerce yetime destek oldu

Aktüel

İHH 2023 yılında da yüz binlerce yetime destek oldu

İHH’dan 2023 yılında Suriye’deki 570 bin kişiye yardım
İHH’dan 2023 yılında Suriye’deki 570 bin kişiye yardım

Aktüel

İHH’dan 2023 yılında Suriye’deki 570 bin kişiye yardım

İHH yetim sponsorluk bedelini güncelledi
İHH yetim sponsorluk bedelini güncelledi

Aktüel

İHH yetim sponsorluk bedelini güncelledi

Geleceğin eczacıları Sıhhat Eczanesi’nde yetişiyor
Geleceğin eczacıları Sıhhat Eczanesi’nde yetişiyor

Kültür - Sanat

Geleceğin eczacıları Sıhhat Eczanesi’nde yetişiyor

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor
İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

Aktüel

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'
İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Gündem

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23