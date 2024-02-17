Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

10’uncusu düzenlen Gazze konulu “Diriliş Buluşmaları” programında, İsrail zulmünü yarmak için girilişilecek yeni bir Mavi Marmara hazırlığı içinde olduklarını kaydeden İHH Başkanı Av. Bülent Yıldırım’a, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’ndan destek geldi.

Akit ailesi olarak, zalim İsrail’in alçakça saldırısı ve Gazze’deki ablukasını yıkmaya yönelik girişime destek olma kararı aldıklarını ifade eden Karahasanoğlu, “İHH’yı canı gönülden destekliyoruz, zalimin karşısında onurlu bir duruş sergileyen sivil toplum kuruluşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeni bir Mavi Marmara gemisiyle Filistin’deki mazlum kardeşlerimize yardım eli uzatılmasına öncülük edecek İHH’nın arkasındayız. Medya gücümüzü bu konuda seferber etmeye hazırız” dedi.

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