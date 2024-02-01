Akit Medya Grubu’na bir ödül daha

YENİ AKİT ANKARA

Ankara Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen “Ankara Üniversitesi ödülleri” ATO Congresium salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene YÖK Başkanı Erol Özvar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, milletvekilleri, rektörler, çok sayıda gazeteci ve akademisyen katıldı. YÖK Başkanı Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın teşekkür konuşması yapmasının ardından, birçok akademisyen ve medya kuruluşları temsilcilerinin ödül aldığı törende Akit Medya Grubu da ödüle layık görüldü.

Ödül alan akademisyenler arasında Fen Bilimleri alanında Ankara Üniversitesi sıralamasında Doç. Dr. Ahmet Karatay birinci oldu, ikinci Prof. Dr. Ayhan Elmalı, Prof. Dr. İman Askerbeyli ise üçüncü oldu. Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Sibel Özkan birinci oldu. İkinci Prof. Dr. Kaan Orhan, üçüncü ise Prof. Dr. Bengi Uslu oldu.

Sosyal Bilimleri alanında birinci Doç. Dr. Raci Karayiğit, ikinci Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ve üçüncü Doç. Dr. Seher Yalçın ödüle layık görüldü.

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Ödül töreninde birçok medya kuruluşuna da ödül verilirken, Akit Medya Grubu adına ödülü Ankara Temsilcisi Latif Şimşek aldı.