Akit kadar kafana taş düşsün! Cüneyt Özdemir K-POP üyesi sapkınları savundu
Cüneyt Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın K-POP konserini yasaklamasından sonra iktidarı hedef aldı. Haddini aşıp Yeni Akit'i de hedef gösteren Özdemir, PKK sempatizanı Aynur Doğan'ı da savundu.
Yeniakit.com.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Ankara'da yapılması planlanan K-POP gruplarından MIRAE'nin konserini iptal etti.
Eşcinsel savunucusu Cüneyt Özdemir, bugünkü Youtube yayınında, önce PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Ardından bakanlığın kararını da eleştiren Özdemir, eşcinselliği güzelledi.
Cinsiyetsiz kimlikleri üzerinden Türk gençliğini zehirleyen K-POP'u savunarak, haddini aşıp, Yeni Akit'i hedef aldı.
Yeni Akit'in eşcinsel sapkınlığa karşı duruşundan rahatsız olduğu anlaşılan Özdemir, "Türkiye'yi bir grup marjinal Akit kafası yönetiyor." dedi.