Akit gerçekleri yüzlerine vurdu, Atatürk istismarcısı Kemalistler yüzsüzlükte sınır tanımadı!

yeniakit.com.tr özel haber

Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiği, yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelenin hız kesmediği bir dönemde toplumu kutuplaştırma adına türlü oyunlar sergilenirken bir kısım solak medya ve Kemalistler ile Atatürk istismarcıları bunu fırsat bilerek provokatif yayınlarına devam ediyor.

PKK’lı teröristlerin Mustafa Kemal heykellerini yakıp, parçalamalarına, teröristbaşı Öcalan ile Atatürk’ün posterlerini yanyana asmalarına ses çıkartamayan ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola giren CHP ve Kemalistler, Akit’in haberini bahane ederek provokasyon çıkarmaya çalışıyor.

Akit’in dün yayınladığı “Türkiye’nin demir yumruğunu yediler, hormonları bozuldu!” başlıklı haberinde Atatürk istismarcıları hedef alındığı halde, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildiğini iddia eden başta odatv adlı karanlık site olmak üzere solak medya, fanatik Kemalistleri kışkırtmak için düğmeye bastı. Akit’in haberini çarpıtarak, kışkırtıcı bir dille okurlarına duyuran odatv adlı site, söz konusu haberini tekrar tekrar ana manşetten vererek tetikçilik görevi üstlendiğini de göstermiş oldu.

Müslümanlara ateş püsküren Kemalistler, PKK'lılara sessiz!

Müslümana aslan kesildiler, PKK’lılara ses yok!

Odatv’nin başını çektiği eski Türkiye özlemi içerisindeki Kemalist medya, HDP’nin çağrısıyla sokaklarda terör estiren PKK yandaşlarının kimi zaman Atatürk heykellerini ve büstlerini yakmalarına, kimi zaman ise teröristbaşı Öcalan ve Atatürk poster ve bayraklarının yanyana dalgalandırılmasına ses çıkarmadı.

HDP ile siyasi ortaklık yapan ve Atatürk’ün partisi olduğunu iddia eden CHP’nin hiç bir vekili de Atatürk büstlerine, heykellerine terör yandaşları tarafından yapılan saldırılar ve Atatürk posterlerinin Öcalan resimleriyle yan yana asılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı, Meclis’te teröristlere arka çıkan HDP aleyhine bir soru önergesi dahi vermedi.

HDP mitinginde Öcalan ve Atatürk posteri yan yana!

Doğu'da bölücü terör örgütü PKK, Apo paçavraları ve teröristlere övgü sloganlarıyla oy isteyen HDP, Batı’da CHP’nin verdiği destekle düzenlediği mitinglerde Atatürk posterleri ile teröristbaşı Öcalan’ın posterlerini yan yana dalgalandırdı. Bu skandal tabloya ne Kemalist kesimden ne de onların temsilcisi konumundaki CHP’den hiç bir tepki gelmedi. Hatta bu mitingler sonrası HDP ile ittifak dahi kurdular... Atatürk istismarcılıkları böylece gözler önüne serilen rantçılar, şimdi Akit'i kendilerine hedef seçtiler..

Akit gerçek yüzlerini deşifre etti, çılgına döndüler!

Akit’in Kemalist ikiyüzlülüğü ortaya çıkardığı dünkü “Müslümanlara ateş püsküren Kemalistler, PKK'lılara sessiz!” haberinden sonra adeta çılgına dönen odatv ve fanatik kemalistler, gerçek yüzlerini ortaya çıkaran gazetemizi hedef gösterdi.

Terör yandaşlarıyla kurdukları ittifakın suçunu üzerlerinden atmak için “Atatürk’e hakaret” bahanesine sığınan CHP ve fanatik Kemalistler, 2011 yılında Taksim’deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Atatürk heykelinin tepesine çıkan, Atatürk heykelinin başına ayak basan ve bununla yetinmeyip teröristbaşı Öcalan posterini Atatürk heykelinin suratına asan ‘PKK’lı komünist’lere hiç bir tepki göstermemiş, ses bile çıkarmamışlardı.

Yine 7 ekim 2014’te Van Başkale’de HDP’nin çağrısıyla sokaklara inen PKK yandaşları Atatürk heykelini ateşe vermiş, oda tv başta olmak üzere Kemalist medya ve CHP hiç bir tepki vermemişti.

9 Ekim 2014’te Hakkari Yüksekova’da sokağa inen PKK yandaşları bir Atatürk büstünün kafasını kopartarak tahrip etmişti. O dönemde de ne CHP’den ne de fanatik Kemalislerden hiç bir tepki açıklaması gelmemişti.

Mütedeyyin insanlara saldırmak için Atatürk’ü bahane eden fanatik Kemalistler, 8 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır’da bir öğrenci yurdunun bahçesindeki Atatürk büstünün başını sökerek top oynayan PKK’lıları da görmezden geldi.

Sivil, asker, kadın, çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen, işçi binlerce vatan evladının katili olan elikanlı PKK’nın siyasi uzantısı ve Meclis’teki temsilcisi HDP’nin 2015’teki Kazlıçeşme mitinginde, Atatürk'ün yer aldığı posterlerle Öcalan posterleri yan yana sallandı.

2015’te Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan Alevilerin ve CHP’lilerin "Bilimsel, laik, anadilinde eğitim" mitinginde de Atatürk posteri taşıyan Kemalistler ile, Öcalan posterli PKK sempatizanları bir araya gelmişti. Ancak Atatürk’ü bahane ederek mütedeyyin insanlara kin kusan odatv’nin başını çektiği Kemalist medya yine üç maymunu oynadı.

“Atatürk’ üzerinden toplumun sinir uçlarını dinamitlemeye çalışan CHP’liler ve fanatik Kemalistler, şehitlerimizin katili PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuruyor, Öcalan posteri ile Atatürk’ün posterlerini yanyana dalgalandırmakta hiç sakınca görmüyorlar.

Odatv bir haberi bahane ederek, saldırgan bir dille Akit’in nezdinde mütedeyyin insanları hedef gösterirken, PKK yandaşlarının Atatürk büstlerini yakıp yıkmalarını ise sözümona objektif bir dille okuyucularına sunmuştu.

İşte odatv'nin o haberleri;

Terör partisi, CHP’nin desteğiyle Meclis’e girdi

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için CHP’nin desteğini arkasına alan HDP, CHP ve FETÖ'nün talimatı ile gerçekleşen oy devşirme operasyonu sonucu yüzde 10 barajını aşarak meclise girdi. Terör örgütünün siyasi uzantısını meclise sokan CHP’ye, ne Odatv, ne Cumhuriyet gazetesi ne de Kemalist STK’lar hiç bir tepkide bulunmadı.

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