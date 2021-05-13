Akit ailesi bayram namazında buluştu: Eller semaya Filistinli kardeşlerimiz için açıldı

Akit Medya Grubu

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Tv Yönetim Kurulu Başkanı ve Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ile Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit Medya Grubu çalışanları bayram sabahını birlikte karşıladı.

'Ya Rab'bi! Onlara da böyle bayramlar kutlamayı nasip eyle'

Pandemi koşulları sebebi ile sosyal mesafe ve maske tedbirlerine riayet edilen namazda, eller semaya Mescid-i Aksa'daki mazlumlar için açıldı: "Ya Rab'bi! Vatanları tarumar edilen, saldırıya uğrayan, canlarını feda eden, kanları akıtılan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Ölmüş olanlara rahmet eyle. Geride kalanlara sabırlar ihsan eyle. Onlara da böyle bayramlar kutlamayı nasip ve müesser eyle."

'İslam'a ve Müslümanlara zafer ihsan eyle'

"İçeride ve dışarıda; İslam'a ve ülkemize saldırıya geçme niyetinde olan şeytanlaşmış insanlara fırsat tanıma. Islahları mümkünse onlara hidayet ver, ıslah eyle. Değilse onları Kahhar sıfatınla kahr-u perişan eyle. İslam'a ve Müslümanlara zafer ihsan eyle."

Kaybedilenlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı

Akit Medya Grubu Müessese Müdürü ve Akit Tv Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu'nun dün son yolculuğuna uğurlanan muhtereme refikası Ayşe Karahasanoğlu ile Akit Medya'nın merhum çalışanları için de dualar edilen bayram namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Pandemi koşulları sebebi ile kısa tutulan programda, Akit Medya yöneticileri ve çalışanları, birbirleri ile bayramlaştı.