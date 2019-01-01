Akit 2018 yılına damgasını vurdu

Din ve vatan düşmanlarına karşı çeyrek asırdır verdiği haklı mücadelenin karşılığını mazlumların ve mağdurların yüzünün gülmesiyle alan Akit, manşetleriyle 2018 yılında ortalama her iki haftada bir sorunun çözüme kavuşmasını sağladı. Hak ve hakikat mücadelesinde çeyrek asrı geride bırakan gazetemiz Akit, 2018 yılına da damga vurdu. Dayatılana boyun eğmeyen, mücadeleden geri durmayan, karanlık mihrakların oyunlarını bozan, gaflete ve ihanete geçit vermeyen Akit, somut bilgi ve belgelere dayanan haberleriyle yıl boyunca birçok yanlışı önledi, hatalı uygulamaların sona ermesine öncülük etti. CHP’li belediyelerin icraat olarak duyurduğu tuhaflıklar da Akit’in haberleriyle düzeltildi, sağlık alanındaki mahremiyet ihlalleri de... Akit yazdı, aileyi baltalayan ve yuvaları yangın yerine çeviren uygulamaların yürürlükten kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Zulümden kaçarak Türkiye’yi güvenilir liman olarak gören Müslümanların sorunları Akit’in manşetleriyle çözüm buldu. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerinin korkulu rüyası Akit, 2018’deki haberleriyle sapkınlara geçit vermedi, yasakçı zorbaları ifşa etti, hainlerin enselenmesine ön ayak oldu.

İşte “İyi ki Akit var” dedirten manşetler

Hemen her manşeti Türkiye gündeminin ilk sıralarına oturan Akit’in 2018 yılındaki 24 haberi yetkilileri harekete geçirerek sorunları çözüme kavuşturdu. İşte ümmet coğrafyasına “İyi ki Akit var” dedirten o haberler:

-Mahremiyet düzenlemesi

Gazetemiz Akit’in 4 ve 5 Ocak’taki “Mahremiyet ihlali can alıyor”, “Mahremiyet düzenlemesi şart” manşetleri sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçerek, hastalara mamografi, röntgen, ultrason gibi birimlerde teknisyen tercih hakkı tanınacağını duyurdu.

-O hainlere gözaltı

9 Ocak Salı günü “Beni vuranlar hâlâ görevde” manşetimizle deşifre ettiğimiz darbeciler gözaltına alındı. 15 Temmuz’da AK Parti Genel Merkezi’ni basarak vatandaşları vuran 5 asker gözaltına alındı.

-Yasakçı Robert’e soruşturma

Amerikan Robert Koleji’nin okulda başörtüsü yasağı uyguladığına ilişkin 15 Ocak’taki “Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı” haberimiz MEB’i harekete geçirdi. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akit’in haberini ihbar kabul ederek Robert Koleji hakkında soruşturma başlattı.

-AYM ‘darbe’yi sildi

Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde 27 Mayıs darbesini öven ifadeler, 23 Ocak’taki “AYM’de darbe kalıntıları” haberimizin ardından silindi.

-Akit gördü yanlıştan dönüldü

Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliği ile ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında ilçelerdeki okullara dağıtılan ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabında cinselliği özendirici konuların yer aldığına ilişkin haberimizin ardından Valilik kitabı toplattı. Hem Kayseri Valiliği, hem İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

-Akit yazdı ‘oyun’ bozuldu

Gazetemizde 5 Mart’ta “Şühedanın üzerinde oyun oynuyorlar” başlıklı sürmanşet haberinden sonra harekete geçen Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhaniye Tabyası’ndaki paintball oyununa son verdi, soruşturma başlattı.

-PKK’yı deşifre ettik

8 Mart’taki “PYD’den alçak plan” manşetimizde Menbiç ve Afrin’de hocaları toplayarak canlı kalkan yapma planı güden PKK/PYD’yi deşifre etmemiz üzerine Türk güvenlik güçleri operasyon düzenleyerek din adamlarını kurtardı.

-Osmanlı düşmanı kovuldu

İstanbul’u fethederek Peygamberimiz’in (SAV) müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’in Müslüman olmadığı yalanını dillendiren Celal Şengör ahlaksızı hakkında Akit’in 5 Ocak’taki “Ahlâksız Profesör MTA’dan atılsın!” başlıklı haberi sonuç verdi. Devlete ait Maden Tetkik ve Arama (MTA) Dergisi, Osmanlı düşmanı Şengör’ü kovdu.

-Maliye yanlıştan döndü

FETÖ’cü Akın İpek’in Akit’e açtığı davaların, İpek Grubu’na kayyım atanmasının sonrasında da devam ettirildiğine dair 17 Ocak’taki “Maliye İpek’in emrinde mi?” manşetimizin ardından Bakanlık yetkilileri harekete geçti ve davaları geri çekti.

-Süresiz nafaka ve çocuk icrası ayıbı sona ermek üzere

Aileyi ‘kırmızı çizgi’ olarak belirleyen Akit’in, yuvaları yangın yerine çeviren yanlış hukuki uygulamalarla ilgili haberleri Türkiye gündemini belirledi. Süresiz nafaka ve çocuk haczi uygulamalarını ısrarlı haberleriyle kamuoyuna taşıyan manşetlerimizin ardından İçişleri ve Aile Bakanlığı harekete geçti. İki bakanlık, önce sorunun çözüleceğini duyurdu ardından Ankara’da çalıştay düzenledi. Nafaka ve çocuk haczi sorunu hükümet programına alındı.

-Zulüm son buldu

Gazetemiz Akit’in 9 Ocak’taki “Bayram mesajı da suç sayıldı” haberiyle gündeme taşıdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik haksızlık son buldu. Hizb-ut Tahrir sevdalısı Yılmaz Çelik, haberimizin ardından Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla cezaevinden tahliye edildi.

-RTÜK harekete geçti

Akit’in artan boşanmalara dikkat çeken 9 Şubat’taki “Son 10 yılda 1.2 milyon çift boşandı” haberi devletin tüm kurumlarını aile konusunda harekete geçirdi. Bu kapsamda RTÜK de aile dostu dizileri teşvik için “ödül” uygulaması başlattı.

-FETÖ’cü enselendi

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz gecesinde darbecilere direnenlere öfke kusan İyi Parti’nin Bursa yöneticisi Levent Özeren, Gazetemiz Akit’in 4 Haziran’daki “Danışmanları FETÖ’cü çıktı” başlıklı haberi sonrası gözaltına alındı.

-CHP’nin cami inadını Akit kırdı

Akit’in gündeme getirdiği ve CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün engelleme çabalarına dikkat çektiği Soğanlık Merkez Camii’nin yapımına İBB’nin girişimleriyle başlandı. 4 Ağustos’taki “Camide CHP engeli aşıldı” başlıklı haberimizde camiinin dernek başkanı Ali Öcal, “İyi ki Akit var” dedi.

-Sapkınlara geçit yok

LGBT’li sapkınların yurtdışından aldıkları paralarla sapkınlığı Türkiye’ye yayma çabaları Akit’in yayınlarına tosladı. Akit’in uyarıcı haberleri sonrası eşcinsellerin Taksim’de düzenlemeyi planladığı yürüyüş İstanbul Valiliği’nce iptal edildi. Aynı duruşu Ankara Valiliği de sergileyerek provokasyona geçit vermedi. Adana ve Denizli’de yürüyüş kararı alan homolar, Akit’in skandalı ifşa eden haberleri sonrası Valiliklerce durduruldu.

-Adnancıları ifşa ettik

Suç örgütü liderliği gerekçesiyle tutuklanan Adnan Oktar’ın propagandasını yapan sitelere Akit’in 30 Temmuz 2018’deki “Adnan Oktar’ın 162 sitesi hâlâ aktif!” haberi üzerine kilit vuruldu. Sitelere erişim, İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla durduruldu.

-Muhacirler serbest

2013’ten sonra Türkiye’ye sığınan ve muhacir imkanlarıyla hayat mücadelesi veren Kırgız ve Özbek iki ailenin sınırdışı işlemlerine tepki gösteren Akit’in 20 Ağustos’daki “Onları ölüme göndermeyin” manşeti sonrası muhacirler serbest bırakıldı.

-Engelli yolunu hallettiler

CHP’li Marmaris Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik yaptığı “Engelsiz Plajı” isimli projedeki skandalları yazan Akit’in haberi sonuç verdi. 8 Ekim’deki “Engelliye engelli yol” manşetimiz sonrası belediye, engelli yoluna yapılmış kanalı kapattı.

-Soros’un çocukları kaçtı

23 Kasım’daki “Kanlı darbelerin arkasında Soros var” manşetimizle deşifre ettiğimiz Açık Toplum Vakfı çareyi kaçmakta buldu. Soros’un vakfı çalışmalarını durdurma kararı aldı.

-Tacik lider artık hür

28 Şubat sürecine benzer karanlık bir dönemin yaşandığı Tacikistan’da İslami tutumundan dolayı faaliyetleri yasaklanan “Grup 24” hareketinin lideri Sohrob Zafar’ın Türkiye’deki tutsaklığı sona erdi. Zafar hakkında deport işlemleri başlatıldığı süreçte Akit’in 21 Temmuz’daki “Tacik lider iade edilmesin” haberinin ardından önce iade işlemleri askıya alındı, sonra tahliye kararı verildi.

-Mescid soruşturması

Birinci kattaki mescid yerini mağazaya çevirip, eksi 1’inci kattaki otopark alanında bulunan izbe bir yeri ibadethane yapan 212 AVM’ye yönelik 13 Eylül’deki “Mescidi mağazaya çevirdiler” haberimiz sonrası Bağcılar Belediyesi, söz konusu AVM hakkında inceleme başlattı.

-Koç’a inceleme

Ford Otosan Tesisleri’ne Ford marka dışında yük taşıma araçlarıyla ürün getiren nakliye firmalarını içeri almayan Koç Holding hakkında 8 Ekim’de “Koç’tan zorbalık” haberi yayınladık. Bunun üzerine Rekabet Kurumu konuya ilişkin inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu.

-Vergi kıyağı bitti

Su koruma havzaları ve meralarda, yasa ve yönetmeliklere aykırı madencilik faaliyetlerinde bulunan ve vergi ödemeyen Clariant firması, Akit’in haberlerinin ardından 20 yıl sonra elde ettiği kârdan vergi ödemesi yapmak zorunda kaldı.

-‘Dündar’ yanlışından dönüldü

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Nursel Bedir’in, firari Can Dündar’a yönelik skandal kararını 28 Aralık 2018’de “Ajan Can Dündar’a yargı kıyağı” haberiyle deşifre ettik. Haberimizin ardından mahkeme, kararı yeniden gözden geçirerek yanlıştan döndü ve Dündar’ın ipliğini pazara çıkaracak tekzibin yeniden yayınlanmasına hükmetti.