Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı. 5 Haziran'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedi, ekiplerin arama çalışması sonucunda bulundu.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Bozo'nun cesedine ulaşıldı. Batman'da İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve Bitlis'ten gelen dalgıç polislerin başlattığı arama çalışması sonucunda, Bozo'nun cesedi, Oymataş köyü yakınlarında bulundu. Akıntıya kapılıp gözden kaybolmuştu Bozo'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşları ile 5 Haziran'da Batman Çayı kenarına giden Bozo, serinlemek için suya girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kaybolmuştu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.