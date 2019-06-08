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Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı.

5 Haziran'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedi, ekiplerin arama çalışması sonucunda bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Bozo'nun cesedine ulaşıldı.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve Bitlis'ten gelen dalgıç polislerin başlattığı arama çalışması sonucunda, Bozo'nun cesedi, Oymataş köyü yakınlarında bulundu.

Akıntıya kapılıp gözden kaybolmuştu

Bozo'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşları ile 5 Haziran'da Batman Çayı kenarına giden Bozo, serinlemek için suya girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kaybolmuştu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
  1. Bitlis
  2. Ramazan Bayramı
  3. Batman Çayı
  4. Suriye uyruklu Süleyman Bozo
  5. AFAD İl Müdürlüğü
  6. AFAD
  7. İl Jandarma Komutanlığı
  8. Oymataş köyü
  9. dalgıç polisler
  10. 112 Acil Servis

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