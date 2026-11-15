AKINCI ve Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir karayoluna iniş kalkış yaptı

AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları, acil durum senaryoları kapsamında Manisa-Balıkesir karayoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Uygulamayı duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Manisa-Balıkesir Karayolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının İHA'ların inişi, kalkışı ve konuşlanması için kullanılabilmesine dönük çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ağın bu amaca uygunluğunun değerlendirildiğini aktaran Uraloğlu, fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettiklerini, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirlediklerini açıkladı.

Otokorkuluklar söküldü, 45 levha sökülebilir hale getirildi

İlk uygulama alanı olarak Manisa-Balıkesir karayolu seçildi. Uraloğlu, hava araçlarının inişine ve kalkışına uygun şartları oluşturmak için yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Bakan, yapılan hazırlıkları şöyle anlattı: "Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık."

Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğu tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldı. Uraloğlu, 12 Kasım'daki deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını, ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını ifade etti.

Uygulama Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yapıldı

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2 karayoluna iniş ve kalkış yaptı. Uraloğlu, "Milli insansız hava araçlarımızın karayolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut karayolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Uygulama, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildi. Uraloğlu, çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.